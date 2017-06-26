«Барселона» по инициативе Вальверде попробует приобрести игрока «Реала»

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По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде является поклонником 23-летнего игрока. Отмечается, что специалист попросил руководство сине-гранатовых приобрести хавбека этим летом.