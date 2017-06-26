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26 июня 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Барселона» по инициативе Вальверде попробует приобрести игрока «Реала»

Хавбек сборной Хорватии Матео Ковачич может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Don Balon.

Хавбек сборной Хорватии <span class=error>Матео</span> <span class=error>Ковачич</span> может перебраться в Барселону. Об этом сообщает Don Balon. Увеличить
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По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде является поклонником 23-летнего игрока. Отмечается, что специалист попросил руководство сине-гранатовых приобрести хавбека этим летом.

Ранее сообщалось, что на Ковачича также претендуют клубы английской премьер-лиги. При этом Матео вызывает интерес у «Интера», за который он выступал до трансфера в «Реал».

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