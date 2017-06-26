«Барселона» по инициативе Вальверде попробует приобрести игрока «Реала»
Хавбек сборной Хорватии Матео Ковачич может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Don Balon.
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По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде является поклонником 23-летнего игрока. Отмечается, что специалист попросил руководство
Ранее сообщалось, что на Ковачича также претендуют клубы английской
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