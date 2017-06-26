Подсуетились. Кого уже купили топ-клубы Европы
«Советский спорт» рассказывает об уже случившихся пяти
топ-переходах лета.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
БЕРНАРДУ СИЛВА (ИЗ «МОНАКО» В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»).
СУММА ТРАНСФЕРА: 50 МЛН ЕВРО.
Одного из лидеров «Монако» хотели, многие, но ценник в 50 миллионов евро отпугнул добрую половину желающих. В принципе, о переходе моторного португальца в «МС» говорили всю весну, и это, собственно, состоялось.
Силва — игрок умный, техничный и, безусловно, подходящий под футбол Хосепа Гвардиолы. Культура паса, нестандартное мышление — всем этим наделен оттянутый диспетчер сборной Португалии. Силва — прокаченная версия Жоао Моутинью: новичок «Сити» быстрее и разностороннее главного конкурента за место в сборной.
СЕАД КОЛАШИНАЦ (ИЗ «ШАЛЬКЕ» В «АРСЕНАЛ»).
СУММА ТРАНСФЕРА: СВОБОДНЫЙ АГЕНТ.
Так уж вышло, что сразу несколько игроков «Шальке» подвисли на контрактах в этом сезоне. Амбиции клуба медленно стремятся к нулю, возможности в еврокубках — падают. В связи с этим ряд игроков захотели покинуть гельзенкирхенский коллектив, чтобы найти места получше.
Колашинац — классический левый фулбек. Для внезапно открытой по ходу прошедшего сезона схемы с тремя защитниками он подходит идеально. За «Шальке» 24-летний босниец провел почти полторы сотни матчей, забив 4 гола и сделав 8 результативных передач. В команде Арсена Венгера ему еще предстоит доказать свою состоятельность, особенно когда в конкурентах у тебя Гиббс и Монреаль.
КОРЕНТЕН ТОЛИССО (ИЗ «ЛИОНА» В «БАВАРИЮ»).
СУММА ТРАНСФЕРА: 41,5 МЛН ЕВРО.
Еще несколько лет назад мы не могли бы поверить, что за перспективных и одаренных ребят
Интересно, что Корентен с детства топил за «Баварию» и будучи мальчишкой всегда мечтал там поиграть. Ну что же, мечта сбылась. Осталось не повторить судьбу Ренату Саншеша и
МОХАМЕД САЛАХ (ИЗ «РОМЫ» В «ЛИВЕРПУЛЬ»).
СУММА ТРАНСФЕРА: 42 МЛН ЕВРО.
Это уже вторая попытка египтянина закрепиться в АПЛ. В «Челси» у него вышло слабовато, но убойный арендный сезон в «Фиорентине» заставили остаться в Италии еще на два года: вингером завладела «Рома». Кстати, для футбола Юргена Клоппа быстрый и техничный футболист на легких ногах подходит как нельзя лучше. Только представьте эту четверку: Коутинью, Мане, Фирмино и Салах. Жара!
За годы в Италии Салах подучился тактически, и теперь Мохаммед заметно меньше похож на прямолинейного и простоватого бегуна. В двух сезонах за «Рому» Салах забил больше 30-ти мячей и сделал примерно столько же результативных передач. Кстати, немногие знают, но Салах, чисто статистически, превосходит того же Пауло Дибалу, ценник за которого явно в два раза выше.
ВИКТОР ЛИНДЕЛЕФ (ИЗ «БЕНФИКИ» В «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»).
СУММА ТРАНСФЕРА: 35 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.
Рецепт школы «Бенфики» прост: уговаривает юнца перебраться в академию, пропускаем его через «Бенфику Б», затем медленно подводим к основной команде и в течение двух лет из никому неизвестного паренька вырастает перспективная звездочка. Так случилось и с Виктором Ленделефом, человек, кто уже в 22 года удостоился похвалы от соотечественника Златана Ибрагимовича.
Линделеф типичный
ЭДЕРСОН (ИЗ «БЕНФИКИ» В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»).
СУММА ТРАНСФЕРА: 40 МЛН ЕВРО.
«Бенфика» настолько крута, что за месяц осчастливила сразу два манчестерских клуба и обогатилась сразу на 75 миллионов евро. Едерсон тоже воспитанник португальского футбола, но кроме школы «орлов» в его жизни был еще и «Риу Аве». Прошедший сезоне 23-летний Эдерсон провел на фантастическом уровне, пропуская в веселом чемпионате Португалии всего 0,44 мяча за игру. Этот показатель почти в два раза лучше, чем у Клаудио Браво!
Эдерсон молод, а значит обучить его своим излюбленным вратарским фишкам (высокое расположение, игра ногами) Гвардиола сможет быстро. Уверен, Эдерсон начнет сезон в Англии в качестве основного вратаря. Кабальеро прекрасно посидит за его спиной, ему не привыкать, а вот с Браво в таком случае можно расстаться. Кроме того, не забывайте, что Эдерсон — вратарь, а за игроков этого амплуа 40 миллионов евро платят ой как редко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter