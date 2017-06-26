Подсуетились. Кого уже купили топ-клубы Европы

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БЕРНАРДУ СИЛВА (ИЗ «МОНАКО» В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»).

СУММА ТРАНСФЕРА: 50 МЛН ЕВРО.

Одного из лидеров «Монако» хотели, многие, но ценник в 50 миллионов евро отпугнул добрую половину желающих. В принципе, о переходе моторного португальца в «МС» говорили всю весну, и это, собственно, состоялось.

Силва — игрок умный, техничный и, безусловно, подходящий под футбол Хосепа Гвардиолы. Культура паса, нестандартное мышление — всем этим наделен оттянутый диспетчер сборной Португалии. Силва — прокаченная версия Жоао Моутинью: новичок «Сити» быстрее и разностороннее главного конкурента за место в сборной.

СЕАД КОЛАШИНАЦ (ИЗ «ШАЛЬКЕ» В «АРСЕНАЛ»).

СУММА ТРАНСФЕРА: СВОБОДНЫЙ АГЕНТ.

Так уж вышло, что сразу несколько игроков «Шальке» подвисли на контрактах в этом сезоне. Амбиции клуба медленно стремятся к нулю, возможности в еврокубках — падают. В связи с этим ряд игроков захотели покинуть гельзенкирхенский коллектив, чтобы найти места получше.

Колашинац — классический левый фулбек. Для внезапно открытой по ходу прошедшего сезона схемы с тремя защитниками он подходит идеально. За «Шальке» 24-летний босниец провел почти полторы сотни матчей, забив 4 гола и сделав 8 результативных передач. В команде Арсена Венгера ему еще предстоит доказать свою состоятельность, особенно когда в конкурентах у тебя Гиббс и Монреаль.

КОРЕНТЕН ТОЛИССО (ИЗ «ЛИОНА» В «БАВАРИЮ»).

СУММА ТРАНСФЕРА: 41,5 МЛН ЕВРО.

Еще несколько лет назад мы не могли бы поверить, что за перспективных и одаренных ребят топ-клубы будут выкладывать по 40 миллионов евро и больше. Креативщик Толиссо провел в «Лионе» четыре сезона, в последних трех он был железобетонным игроком основы. И это в 22 года! Вот что Франция животворящая с молодежью делает!

Интересно, что Корентен с детства топил за «Баварию» и будучи мальчишкой всегда мечтал там поиграть. Ну что же, мечта сбылась. Осталось не повторить судьбу Ренату Саншеша и по-настоящему зажечь в бундеслиге. Задел для этого создан — больше 20 голов и примерно столько же ассистов в ста с лишним матчах за клуб — взрывная статистика для полузащитника.

МОХАМЕД САЛАХ (ИЗ «РОМЫ» В «ЛИВЕРПУЛЬ»).

СУММА ТРАНСФЕРА: 42 МЛН ЕВРО.

Это уже вторая попытка египтянина закрепиться в АПЛ. В «Челси» у него вышло слабовато, но убойный арендный сезон в «Фиорентине» заставили остаться в Италии еще на два года: вингером завладела «Рома». Кстати, для футбола Юргена Клоппа быстрый и техничный футболист на легких ногах подходит как нельзя лучше. Только представьте эту четверку: Коутинью, Мане, Фирмино и Салах. Жара!

За годы в Италии Салах подучился тактически, и теперь Мохаммед заметно меньше похож на прямолинейного и простоватого бегуна. В двух сезонах за «Рому» Салах забил больше 30-ти мячей и сделал примерно столько же результативных передач. Кстати, немногие знают, но Салах, чисто статистически, превосходит того же Пауло Дибалу, ценник за которого явно в два раза выше.

ВИКТОР ЛИНДЕЛЕФ (ИЗ «БЕНФИКИ» В «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»).

СУММА ТРАНСФЕРА: 35 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

Рецепт школы «Бенфики» прост: уговаривает юнца перебраться в академию, пропускаем его через «Бенфику Б», затем медленно подводим к основной команде и в течение двух лет из никому неизвестного паренька вырастает перспективная звездочка. Так случилось и с Виктором Ленделефом, человек, кто уже в 22 года удостоился похвалы от соотечественника Златана Ибрагимовича.

Линделеф типичный центр-бек, не больше не меньше. Одно из главных качеств молодого шведа — чистая игра, что для центрального защитника, особенно в АПЛ, будет большим плюсом. Три желтых карточки за два сезона — прекрасный показатель. Многие, наверное, скажут, что для «МЮ» это недостаточно статусный трансфер, но подождите — разве «Юнайтед» сейчас топ-клуб? Скорее его бледная копия. А Линделеф, будучи молодым футболистом, может втащить «красных» обратно на футбольный олимп вместе с такими же перспективными сверстниками.

ЭДЕРСОН (ИЗ «БЕНФИКИ» В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»).

СУММА ТРАНСФЕРА: 40 МЛН ЕВРО.

«Бенфика» настолько крута, что за месяц осчастливила сразу два манчестерских клуба и обогатилась сразу на 75 миллионов евро. Едерсон тоже воспитанник португальского футбола, но кроме школы «орлов» в его жизни был еще и «Риу Аве». Прошедший сезоне 23-летний Эдерсон провел на фантастическом уровне, пропуская в веселом чемпионате Португалии всего 0,44 мяча за игру. Этот показатель почти в два раза лучше, чем у Клаудио Браво!

Эдерсон молод, а значит обучить его своим излюбленным вратарским фишкам (высокое расположение, игра ногами) Гвардиола сможет быстро. Уверен, Эдерсон начнет сезон в Англии в качестве основного вратаря. Кабальеро прекрасно посидит за его спиной, ему не привыкать, а вот с Браво в таком случае можно расстаться. Кроме того, не забывайте, что Эдерсон — вратарь, а за игроков этого амплуа 40 миллионов евро платят ой как редко.