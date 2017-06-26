Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом»
Мадридский «Реал» продлит контракт со своим капитаном Серхио Рамосом. Об этом сообщает испанская газета Marca.
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По информации издания, новый контракт с 31-летним защитником будет рассчитан до 2021 года. Действующее соглашение Рамоса с «королевским клубом» заканчивается летом 2020 года.
Серхио Рамос перешёл в «Реал» из «Севильи» летом 2005 года за 27 млн евро. За 12 лет, проведенных в клубе, он сыграл 522 матча и забил 68 голов.
В составе «королевского клуба» Рамос стал четырехкратным чемпионом Испании, двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он трижды выигрывал Лигу чемпионов.
В составе сборной Испании стал чемпионом мира (2010) и двухкратным чемпионом Европы (2008, 2012).
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