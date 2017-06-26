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26 июня 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Браво не собирается покидать «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво не думает об уходе из команды, несмотря на то что клуб в летнее межсезонье приобрёл нового голкипера Эдерсона, перешедшего из «Бенфики», сообщает ESPN.

Отмечается, что 34-летний футболист готов к конкуренции и не думает о смене клуба. Об этом сам Браво сообщил перед отъездом на Кубок конфедераций главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

В прошлом сезоне чилийский голкипер провёл в чемпионате Англии 22 матча, в которых пропустил 26 мячей. На КК-2017 Браво сыграл пока один матч (один пропущенный гол).

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