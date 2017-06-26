Браво не собирается покидать «Манчестер Сити»

Отмечается, что 34-летний футболист готов к конкуренции и не думает о смене клуба. Об этом сам Браво сообщил перед отъездом на Кубок конфедераций главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

В прошлом сезоне чилийский голкипер провёл в чемпионате Англии 22 матча, в которых пропустил 26 мячей. На КК-2017 Браво сыграл пока один матч (один пропущенный гол).