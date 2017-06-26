Как «Кайрат» мчится к 10-матчевой победной серии. Обзор 17-го тура КПЛ

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«Кайрат» на выезде уверенно разобрался с «Ордабасы» и этим самым довел свою серию побед до семи матчей. До конца второго круга осталось три тура, в них алматинцам предстоит встретиться с «Акжайыком», «Атырау» и «Актобе». При всем уважении к этим клубам, у кайратовцев не должно возникнуть проблем с ними. А это значит, что они способны довести победную серию до десяти игр, а заодно, как минимум, закрепиться на втором месте.

В свою очередь «Ордабасы» в этом сезоне выглядит беспомощным во встречах с «Кайратом». Как итог, вылетел из Кубка страны и на пять очков отстал от алматинцев в таблице. При этом прочно осел на третьей строчке. Учитывая, что конкуренты выступают еще хуже, шымкентцам вполне по силам завершить сезон в призовой тройке.

Что касается «Астаны», то чемпион деклассировал «Окжетпес», отгрузив в ворота синегорцев три безответных мяча. Таким образом, вернулся на первое место в таблице с двухочковым отрывом от «Кайрата». К тому же имеет игру в запасе. Но впереди достаточно матчей в премьер-лиге, вследствие чего астанчанам не стоит расслабляться.

Кокшетаусцев ожидает упорная борьба за выживание. Тем более их соседи по турнирной таблице преобразились. На данный момент команда Виктора Пасулько расположилась на десятом месте.

К слову, о преобразившихся. К таковым следует отнести карагандинцев, выигравших в гостях у «Тобола». В результате, они одержали вторую победу подряд в премьер-лиге и поднялись на девятое место. Определенно, команде пошла на пользу смена главного тренера. Саулюсу Ширмялису вполне по силам сохранить «Шахтеру» прописку в когорте сильнейших.

В то же время «Тобол» в последних трех турах набрал всего одно очко, чем осложнил себе жизнь в борьбе за призовое место. Пожалуй, костанайцев можно вычеркнуть из списка претендентов на медали, поскольку их отставание от первой тройки составило уже десять очков, а сами они скатились на пятую строчку.

«Иртыш» благодаря минимальной победе над «Кайсаром» сохранил шансы на «бронзу». Однако павлодарцам навряд ли хватит запаса прочности, чтобы в последующем настигнуть «Ордабасы». Успехом для них будет отстоять нынешнюю четвертую позицию в чемпионате.

Кызылординцам пора задуматься о своей дальнейшей судьбе. Если не стабилизируют свою игру и не перестанут раздавать очки направо-налево, то совсем скоро с шестой строчки опустятся в зону вылета, откуда потом выбраться будет проблематично. По идее, «Кайсар» способен играть значительно лучше, но по какой-то причине не желает включаться в борьбу.

«Акжайык», наконец-то, прервал серию поражений из пяти матчей, сыграв вничью с «Таразом». Тем не менее уральцы не покинули предпоследнее 11-е место. А впереди у них очень непростые игры. Будет чудом, если подопечные Вахида Масудова выиграют в некоторых из них, а в последующем избегут вылета в первую лигу. И полагаться они в первую очередь обязаны на свои силы, в том числе на морально-волевые качества, в противном случае им не выправить непростое турнирное положение.

Это касается и «Актобе», уступившего в гостях «Атырау». Как следствие, «красно-белые» потерпели четвертое поражение подряд и увязли на последнем 12-м месте. Причем от 11-й строчки отстали на пять пунктов. Как видно, приход нового тренера не встряхнул по-настоящему команду, которая, похоже, расплачивается за провальную селекционную работу руководства в зимнее межсезонье. Но в клубе не унывают и надеются спастись от вылета. Что же, посмотрим, что они в дальнейшем предпримут.

Добавим лишь, что следующий матч в чемпионате «Актобе» проведет 28 июня. «Красно-белые» на своем поле примут «Шахтер» в рамках перенесенной встречи восьмого тура.

18-й тур будет включать в себя только четыре матча: 1 июля сыграют «Окжетпес» — «Атырау», «Тараз» — «Астана», «Кайсар» — «Акжайык», 2-го числа встретятся «Шахтер» — «Актобе».