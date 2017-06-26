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26 июня 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Стаменкович перешел в «Иртыш»

Сербский защитник Милош Стаменкович перешел в павлодарский «Иртыш».

Сербский защитник <span class=error>Милош</span> Стаменкович перешел в павлодарский Иртыш. Увеличить
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Последним клубом за который выступал 27-летний футболист был украинский клуб «Сталь».

Также Милош поиграл в таких командах как: «Пролетер» (Сербия), ОФК Младеновац (Сербия), «Борча» (Сербия), «Арарат» (Армения), и «Ширак» (Армения).

Напомним, срок соглашения рассчитан на один год.

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