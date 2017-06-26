«Шахтер» собирается принять «Актобе» в Караганде
Карагандинский «Шахтер» сообщил о том, что планирует провести следующий домашний поединок против «Актобе» в родных стенах — на стадионе «Шахтер» г. Караганда.
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Игра состоится 2 июля (воскресенье). Предполагается, что матч начнется в 19:00 часов. Окончательное место проведения будет известно после визита комиссии ПФЛК по допуску полей.
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