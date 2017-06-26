Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30189249/
26 июня 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» собирается принять «Актобе» в Караганде

Карагандинский «Шахтер» сообщил о том, что планирует провести следующий домашний поединок против «Актобе» в родных стенах — на стадионе «Шахтер» г. Караганда.

Карагандинский Шахтер сообщил о том что планирует провести следующий домашний поединок против <span class=error>Актобе</span> в родных стенах — на стадионе Шахтер г. Караганда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Sports.kz

Игра состоится 2 июля (воскресенье). Предполагается, что матч начнется в 19:00 часов. Окончательное место проведения будет известно после визита комиссии ПФЛК по допуску полей.

Шахтер Кг
Новости Матчи Состав
Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 июня

Головкину предложили десять вариантов боев после поединка с «Канело»

Boxingscene.com: «Обычные люди не смогут попасть на бой Головкин - Альварес»

Зачем Уорду может быть нужен бой с Головкиным