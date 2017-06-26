На пике и в пике

Все начиналось с субботних матчей в Шымкенте и Павлодаре. Судя по тому, что происходило на юге, создается впечатление, что «Ордабасы» в этом сезоне перестал быть неудобным соперником для алматинцев. В самоотдаче щымкентцам, конечно, не откажешь, — порой она выплескивалась даже за рамки допустимого, — но справиться с «Кайратом» для них пока слишком тяжелая задача. Вот и в последнем на данный момент поединке между этими командами, уже четвертом официальном в этом сезоне, победа осталась за гостями.



Алматинцы с первых минут матча взяли быка за рога, и их не смущало ни отчаянное сопротивление хозяев, ни не слишком здоровая атмосфера на трибунах. Чудо-гол в исполнении Гафуржана Суюмбаева, а затем еще и «контрольный выстрел» от Жерара Гоу к 18 минуте поединка сделали свое дело. Дальше «Кайрат» уже отыграл, несмотря на непростые условия, по сути, по счету. И даже назначенный в чужие ворота 11-метровый штрафной удар не помог хозяевам поля хотя бы размочить счет — Владимир Плотников в очередной раз оказался на высоте.



А вот в матче «Иртыша» с «Кайсаром» пенальти в ворота гостей оказался судьбоносным. С игры павлодарцам распечатать ворота «волков» так и не удалось. Кызылординцы сопротивлялись, как могли, и имели реальные возможности для того, чтобы повернуть ход встречи в свою пользу, однако после того, как гости остались задолго до финального свистка еще и в меньшинстве, их шансы вырвать хотя бы ничью в этой игре выглядели уже слишком иллюзорными. Впрочем, получив численное преимущество, иртышане больше старались не развить свой успех, а отстоять счет 1:0 на табло в свою пользу. В чем в итоге преуспели.



Главную неожиданность этого тура принесло, конечно, воскресное рандеву «Тобола» и «Шахтера» в Затобольске. Изменения, происходящие в руководстве карагандинцев, судя по всему, благотворно сказываются на игре команды. Как бы то ни было, но назвать эту победу горняков на выезде случайной язык, думается, ни у кого не повернется. Гости смотрелись получше, чем местная команда, и выиграли вполне заслуженно.



Едва ли не триллер развернулся в Уральске, где «Акжайык» с «Таразом» разыгрались в догонялки. Хозяева поля открыли счет в первом тайме и ушли на перерыв, ведя в нем. Однако вскоре после возобновления игры сначала очередной свой мяч в КПЛ провел 19-летний Бактиер Зайнутдинов, а затем почин юного товарища по команде поддержал опытный Максим Фещук. Приложив максимум усилий, хозяева незадолго до финального свистка все же ушли от поражения, — Изу Азука оформил дубль, реализовав им же и заработанный 11-метровый штрафной. Держать зрителей в напряжении на протяжении всего поединка у футболистов обеих дружин здесь явно получилось.



Достаточно уверенно переиграл на своем поле гостей из «Актобе» в «западном дерби» «Атырау». И пусть мячи в ворота гостей влетали лишь в заключительной десятиминутке поединка, по ходу встречи сложно было усомниться в итоговой победе нефтяников. Актюбинцы в обороне не отсиживались и пытались поразить цель, однако голы забивались только им. После того, как центральный защитник хозяев Юре Обшивач в очередной раз продемонстрировал задатки умелого центрфорварда, продавив оборону гостей, атырауская дружина получила еще и право на исполнение 11-метрового штрафного удара, который четко и реализовала. «Актобе» продолжает свое крутое пике.



На классе выиграл в столице у «Окжетпеса» действующий чемпион страны. Кокшетауцы постарались организовать сильнейшей команде Казахстана достойное сопротивление, и до поры до времени план их наставника на игру работал. Однако не слишком долго музыка играла для «Окжетпеса». Открыв счет в концовке первого тайма, после перерыва столичная дружина развила свое преимущество до крупного. Чем лишь подтвердила диспозицию сил в этом поединке.



Таким вот получился тур. «Астана» и «Кайрат» стараются оторваться от преследователей в КПЛ, подходя к старту в еврокубков, чувствуется, на пике игровой формы. «Актобе» все больше отстает от пелотона. С нетерпением ждем продолжения.