Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30188461/
26 июня 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Аршавин пропустит матч в Уральске

36-летний полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин пропустит выездной матч против «Акжайыка» из-за перебора желтых карточек.

36-летний полузащитник <span class=error>Кайрата</span> Андрей <span class=error>Аршавин</span> пропустит выездной матч против Акжайыка <nobr>из-за </nobr>перебора желтых карточек. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В поединке против шымкентского «Ордабасы» россиянин получил четвертое предупреждение в сезоне, что теперь помешает ему сыграть в Уральске.

Отметим, что в нынешнем чемпионате Андрей Аршавин сыграл 16 матчей, забил 3 мяча, отдал 5 голевых передач и заработал 4 желтые карточки.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»