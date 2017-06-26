Аршавин пропустит матч в Уральске

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В поединке против шымкентского «Ордабасы» россиянин получил четвертое предупреждение в сезоне, что теперь помешает ему сыграть в Уральске.

Отметим, что в нынешнем чемпионате Андрей Аршавин сыграл 16 матчей, забил 3 мяча, отдал 5 голевых передач и заработал 4 желтые карточки.