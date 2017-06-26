«Ливерпуль» отклонил предложение «Наполи» об обмене Морено на Гулама

По данным источника, неаполитанцы предложили мерсисайдцам за 24-летнего испанца алжирского защитника Фаузи Гулама. Однако «Ливерпуль» вновь ответил отказом и заявил, что по-прежнему хочет получить за Морено £ 15 млн.

Контракт испанского защитника с мерсисайдцами действует до лета 2019 года.

Ранее «Ливерпуль» отклонил предложение «Наполи» по поводу Морено в размере £ 11 млн (около € 12,4 млн).