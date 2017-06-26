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26 июня 2017, 7:45 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Умер отец Жозе Моуриньо, проведший один матч в составе сборной Португалии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Бывший португальский вратарь и тренер Феликс Моуриньо, отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии.

<em>МОСКВА 26 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. </em>Бывший португальский вратарь и тренер Феликс Моуриньо отец главного тренера Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> Моуриньо скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации футбола Португалии. Увеличить
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Феликс Моуриньо, выступавший в течение карьеры в клубах «Витория» и «Белененсеш», провел один матч за сборную Португалии в 1972 году. Он становился обладателем Кубка Португалии в сезонах-1964/65 и -1966/67. По окончании карьеры футболиста работал тренером в нескольких португальских клубах. C «Риу Аве» Феликс Моуринью вышел в финал Кубка страны в сезоне-1983/84.

Жозе Моуринью является одним из самых титулованных тренеров современности. Португальский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

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