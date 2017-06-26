Умер отец Жозе Моуриньо, проведший один матч в составе сборной Португалии

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Феликс Моуриньо, выступавший в течение карьеры в клубах «Витория» и «Белененсеш», провел один матч за сборную Португалии в 1972 году. Он становился обладателем Кубка Португалии в сезонах-1964/65 и -1966/67. По окончании карьеры футболиста работал тренером в нескольких португальских клубах. C «Риу Аве» Феликс Моуринью вышел в финал Кубка страны в сезоне-1983/84.

Жозе Моуринью является одним из самых титулованных тренеров современности. Португальский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.