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25 июня 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Борисовский БАТЭ победил «Неман» в 14-м туре чемпионата Беларуси по футболу

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали победу над гродненским «Неманом» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Преимущество стало особенно заметным после выхода на замену Виталия <span class=error>Родионова</span> который восстановился после тяжелой травмы. Он появился на поле на 64-й минуте игры и через 3 минуты отдал пас на Михаила Гордейчука который дальним ударом поразил ворота Владимира <span class=error>Журова</span>. Этот гол оказался победным для <span class=error>БАТЭ</span> — 1:0. Увеличить
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Первый тайм встречи в Гродно прошел в равной борьбе, а во второй половине борисовчане имели преимущество. Оно стало особенно заметным после выхода на замену Виталия Родионова, который восстановился после тяжелой травмы. Он появился на поле на 64-й минуте игры и через 3 минуты отдал пас на Михаила Гордейчука, который дальним ударом поразил ворота Владимира Журова. Этот гол оказался победным для БАТЭ — 1:0.

В двух других сегодняшних встречах футболисты «Витебска» на своем поле уступили гостям из «Слуцка» 0:1. Победный гол на счету Ильи Трачинского, который отличился на 88-й минуте игры. Футболисты брестского «Динамо» сумели уйти от поражения в гостях у «Городеи», благодаря голу Алексея Иванова за минуту до финального свистка. До этого, на 52-й минуте встречи Дмитрий Лебедев вывел вперед хозяев, реализовав пенальти. Итог — 1:1.

Результаты игр, состоявшихся 24 июня:

«Крумкачы» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 0:1 (Лукич, 53).

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2 (Зубович, 71; Лисакович, 9, Лаптев, 56).

«Гомель» — «Минск» — 2:1 (Жесткин, 76, Адомако, 90+4; Кулинич, 18).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Шахтер» — 35 очков (14 матчей; разница мячей — 21−7), «Динамо» (Минск) — 31 (14; 18−5), БАТЭ — 30 (14; 22−7), «Слуцк» — 25 (14; 16−11), «Неман» — 24 (14; 19−13).

В понедельник, 26 июня новополоцкий «Нафтан» примет мозырскую «Славию», завершится 14-й тур 2 июля в Могилеве встречей «Днепра» и «Ислочи».

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