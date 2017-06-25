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25 июня 2017, 22:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» объявила о подписании нового контракта с Балотелли

Нападающий Марио Балотелли продолжит выступать за «Ниццу».

Нападающий <span class=error>Марио</span> Балотелли продолжит выступать за Ниццу. Увеличить
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Французский клуб на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 26-летним игроком.

Напомним, что в «Ниццу» Балотелли перебрался летом прошлого года, подписав контракт сроком на один год. Таким образом, в конце июня он стал бы свободным агентом.

В прошлом сезоне в составе «Ниццы» бывший нападающий «Интера», «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля» забил 17 голов в 28 матчах.

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