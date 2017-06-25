«Ницца» объявила о подписании нового контракта с Балотелли
Нападающий Марио Балотелли продолжит выступать за «Ниццу».
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Французский клуб на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 26-летним игроком.
Напомним, что в «Ниццу» Балотелли перебрался летом прошлого года, подписав контракт сроком на один год. Таким образом, в конце июня он стал бы свободным агентом.
В прошлом сезоне в составе «Ниццы» бывший нападающий «Интера», «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля» забил 17 голов в 28 матчах.
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