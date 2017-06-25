Президент «Реала» встретился с семьей Мбаппе

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Согласно источнику, в ходе разговора Перес убеждал членов семьи футболиста, что мадридский клуб — лучший выбор для его будущего.

Отмечается, что мадридцы готовы выплатить за 18-летнего игрока 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Мбаппе и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма уже дали согласие на переход в «Реал».