Президент «Реала» встретился с семьей Мбаппе
Президент «Реала» Флорентино Перес прилетел во Францию, чтобы переговорить с представителями семьи нападающего «Монако» Кильяна Мбаппе, утверждает Téléfoot.
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Согласно источнику, в ходе разговора Перес убеждал членов семьи футболиста, что мадридский клуб — лучший выбор для его будущего.
Отмечается, что мадридцы готовы выплатить за 18-летнего игрока 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Мбаппе и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма уже дали согласие на переход в «Реал».
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