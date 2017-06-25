Владельцы «Манчестер Сити» в ближайшее время могут приобрести «Жирону»

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В последние годы клубы тесно сотрудничали между собой, а «Манчестер Сити» отдавал в аренду игроков «Жироне». Ожидается, что сделка принесёт «Жироне» увеличение бюджета в пять раз — до € 50 млн, а «Манчестер Сити» продолжит отправлять в этот клуб своих футболистов на правах аренды.

В настоящее время 80% акций испанского клуба принадлежат Пере Гвардиоле, который является братом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ранее Пере получил акции клуба, покрыв его долги в размере € 3 млн. Одним из условий в сделке Пере по приобретению акций была продажа «Жироны» компании The City Football Group в случае выхода команды в Примеру.

По итогам минувшего сезона «Жирона» заняла второе место в турнирной таблице Сегунды и получила право выступать в Примере в сезоне-2017/18.

The City Football Group уже принадлежат клубы «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Йокогама Ф Маринос» и «Клуб Атлетико Торке».