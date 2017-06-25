«Шахтер» в гостях одержал волевую победу над «Тоболом»
Футболисты «Тобола» проиграли «Шахтеру» в домашнем матче 17-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра проходила сегодня, 25 июня, на стадионе «Затоболец» в Затобольске и завершилась со счетом 1:2.
В первом тайме команды обменялись голами. На 27-й минуте ударом
Исход же матча решился на 80-й минуте. Автором победного гола «Шахтера» стал полузащитник Марат Шахметов.
Для «Тобола» это поражение стало пятым в КПД — костанайцы с 25 очками идут на пятом месте. А «Шахтер», одержавший четвертую победу, поднялся на девятую строчку в таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter