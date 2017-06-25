«Шахтер» в гостях одержал волевую победу над «Тоболом»

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Игра проходила сегодня, 25 июня, на стадионе «Затоболец» в Затобольске и завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 27-й минуте ударом из-за пределов штрафной счет открыл защитник «Тобола» Григорий Сартаков, но на 33-й сербский хавбек «Шахтера» Марко Стоянович здорово исполнил штрафной и восстановил равенство.

Исход же матча решился на 80-й минуте. Автором победного гола «Шахтера» стал полузащитник Марат Шахметов.

Для «Тобола» это поражение стало пятым в КПД — костанайцы с 25 очками идут на пятом месте. А «Шахтер», одержавший четвертую победу, поднялся на девятую строчку в таблице.