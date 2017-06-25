Два гола в концовке матча принесли «Атырау» домашнюю победу над «Актобе» в КПЛ
Футболисты «Атырау» победили «Актобе» в домашнем матче 17-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра проходила сегодня, 25 июня, на стадионе «Мунайшы» и завершилась со счетом 2:0.
Оба гола были забиты в концовке матча. На 80-й минуте отличился хорватский защитник Юре Обшивач, а на 85-й пенальти точно реализовал сербский хавбек Новица Максимович.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter