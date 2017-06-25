Два гола в концовке матча принесли «Атырау» домашнюю победу над «Актобе» в КПЛ

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Игра проходила сегодня, 25 июня, на стадионе «Мунайшы» и завершилась со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в концовке матча. На 80-й минуте отличился хорватский защитник Юре Обшивач, а на 85-й пенальти точно реализовал сербский хавбек Новица Максимович.