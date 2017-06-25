Перед еврокубками

Премьер-Лига

17-й тур



24 июня



«Ордабасы» — «Кайрат» 0:2 (0:2)

Голы: Суюмбаев 8 (0:1), Гоу 18 (0:2)

Нереализованный пенальти: Плотников 75 (вратарь)



Откровенно разочаровал «Ордабасы» своей игрой в противостоянии с алматинским «Кайратом» в Шымкенте. Уже когда на поле не появились несколько лидеров, стало понятно, что хозяева не настроены на победу, а по действиям футболистов и не скажешь, что вобще собирались бороться за очки. Гости же взяли свое довольно уверенно, четко реализовав предоставленные шансы, которых было достаточно много. Будем надеяться в Лиге Европы «Ордабасы» не подведет.



«Иртыш» — «Кайсар» 1:0 (0:0)

Гол: Живкович с пенальти 58 (1:0)

Удаление: Коробкин 60



Болгарское противостояние в Павлодаре осталось за Димитаром Димитровым во многом благодаря пенальти и удалению в составе кызылординского «Кайсара». Игра у «Иртыша» очень слабая, повезло, что в Лиге Европы достался не самый сильный соперник, а то надеяться бы было не на что. «Волки», к своему достоинству, вполне могли сравнять счет и, играя вдесятером, однако им не повезло в некоторых моментах.



25 июня



«Акжайык» — «Тараз» 2:2 (1:0)

Голы: Азука 26 (1:0), Зайнутдинов 54 (1:1), Фещук 64 (1:2), Азука с пенальти 86 (2:2)



Равный футбол в Уральске показали «Акжайык» и «Тараз», в результате их противостояние завершилось ничьей, хотя гости вполне могли рассчитывать и на победу. Единственный гол первого тайма провел Изу Азука. Во втором Бактиер Зайнутдинов и Максим Фещук вывели гостей вперед, и казалось, что три очка достанутся гостям, но не получилось, Азука с пенальти счет сравнял. В целом можно пока оба коллектива причислять к бойцам за выживание.



«Астана» — «Окжетпес» 3:0 (1:0)

Голы: Твумаси 40 (1:0), Граховац 77 (2:0), Кабананга 78 (3:0)



Не так просто далась победа чемпиону страны над кокшетауским «Окжетпесом». «Синегорцы» пытались бороться и надежно действовать в обороне, до какого-то момента это получалось, открыть счет «Астане» удалось только на исходе первой половины, а после перерыва забить еще два гола. Эта победа вернула астанчанам лидерство в турнире, а кокшетаусцы потихоньку находят свою игру, и обязательно должны проявить себя с соперником не такого высокого класса.



«Тобол» — «Шахтер» 1:2 (1:1)

Голы: Сартаков 27 (1:0), Стоянович 33 (1:1), Шахметов 80 (1:2)



Неожиданную победу в Затобольске добыл карагандинский «Шахтер». После неудачи в рамках Кубка Казахстана «горняки» явно решили оправдаться перед болельщиками, и сделать это удалось. Неплохая игра в обороне и хорошая реализация позволила им добыть три очка, что помогло выбраться из подвала турнирной таблицы. Про «Тобол» говорить что-то трудно, не особо действует команда, обороняется еще неплохо, а вот в атаке вобще никак.



«Атырау» — «Актобе» 2:0 (0:0)

Голы: Обшивач 80 (1:0), Максимович с пенальти 84 (2:0)



Трудной для обеих команд получилась игра в Атырау, куда приехал гостить «Актобе». Как и ожидалось, преимущество было у «нефтяников», однако актобинцы опасно огрызались, и вполне могли и забить, в итоге все решилось в последней десятиминутке, когда в воротах гостей побывали два гола от Юре Обшивача и Новицы Максимовича. Атыраусцы вновь показали себя с лучше стороны, а вот гостям можно допускать мысли о Первой лиге.