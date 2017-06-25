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25 июня 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Перед еврокубками

«Астана» переиграла кокшетауский «Окжетпес», алматинский «Кайрат» на выезде разобрался с шымкентским «Ордабасы», павлодарский «Иртыш» минимально одолел кызылординский «Кайсар» — в матчах 17-го тура Премьер-Лиги.

<span class=error>Астана</span> переиграла кокшетауский Окжетпес <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> на выезде разобрался с <span class=error>шымкентским</span> <span class=error>Ордабасы</span> павлодарский Иртыш минимально одолел кызылординский <span class=error>Кайсар</span> — в матчах 17-го тура <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Премьер-Лига
17-й тур

24 июня

«Ордабасы» — «Кайрат» 0:2 (0:2)
Голы: Суюмбаев 8 (0:1), Гоу 18 (0:2)
Нереализованный пенальти: Плотников 75 (вратарь)

Откровенно разочаровал «Ордабасы» своей игрой в противостоянии с алматинским «Кайратом» в Шымкенте. Уже когда на поле не появились несколько лидеров, стало понятно, что хозяева не настроены на победу, а по действиям футболистов и не скажешь, что вобще собирались бороться за очки. Гости же взяли свое довольно уверенно, четко реализовав предоставленные шансы, которых было достаточно много. Будем надеяться в Лиге Европы «Ордабасы» не подведет.

«Иртыш» — «Кайсар» 1:0 (0:0)
Гол: Живкович с пенальти 58 (1:0)
Удаление: Коробкин 60

Болгарское противостояние в Павлодаре осталось за Димитаром Димитровым во многом благодаря пенальти и удалению в составе кызылординского «Кайсара». Игра у «Иртыша» очень слабая, повезло, что в Лиге Европы достался не самый сильный соперник, а то надеяться бы было не на что. «Волки», к своему достоинству, вполне могли сравнять счет и, играя вдесятером, однако им не повезло в некоторых моментах.

25 июня

«Акжайык» — «Тараз» 2:2 (1:0)
Голы: Азука 26 (1:0), Зайнутдинов 54 (1:1), Фещук 64 (1:2), Азука с пенальти 86 (2:2)

Равный футбол в Уральске показали «Акжайык» и «Тараз», в результате их противостояние завершилось ничьей, хотя гости вполне могли рассчитывать и на победу. Единственный гол первого тайма провел Изу Азука. Во втором Бактиер Зайнутдинов и Максим Фещук вывели гостей вперед, и казалось, что три очка достанутся гостям, но не получилось, Азука с пенальти счет сравнял. В целом можно пока оба коллектива причислять к бойцам за выживание.

«Астана» — «Окжетпес» 3:0 (1:0)
Голы: Твумаси 40 (1:0), Граховац 77 (2:0), Кабананга 78 (3:0)

Не так просто далась победа чемпиону страны над кокшетауским «Окжетпесом». «Синегорцы» пытались бороться и надежно действовать в обороне, до какого-то момента это получалось, открыть счет «Астане» удалось только на исходе первой половины, а после перерыва забить еще два гола. Эта победа вернула астанчанам лидерство в турнире, а кокшетаусцы потихоньку находят свою игру, и обязательно должны проявить себя с соперником не такого высокого класса.

«Тобол» — «Шахтер» 1:2 (1:1)
Голы: Сартаков 27 (1:0), Стоянович 33 (1:1), Шахметов 80 (1:2)

Неожиданную победу в Затобольске добыл карагандинский «Шахтер». После неудачи в рамках Кубка Казахстана «горняки» явно решили оправдаться перед болельщиками, и сделать это удалось. Неплохая игра в обороне и хорошая реализация позволила им добыть три очка, что помогло выбраться из подвала турнирной таблицы. Про «Тобол» говорить что-то трудно, не особо действует команда, обороняется еще неплохо, а вот в атаке вобще никак.

«Атырау» — «Актобе» 2:0 (0:0)
Голы: Обшивач 80 (1:0), Максимович с пенальти 84 (2:0)

Трудной для обеих команд получилась игра в Атырау, куда приехал гостить «Актобе». Как и ожидалось, преимущество было у «нефтяников», однако актобинцы опасно огрызались, и вполне могли и забить, в итоге все решилось в последней десятиминутке, когда в воротах гостей побывали два гола от Юре Обшивача и Новицы Максимовича. Атыраусцы вновь показали себя с лучше стороны, а вот гостям можно допускать мысли о Первой лиге.

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