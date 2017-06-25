«Вы же знаете, как я восхищаюсь Гвардьолой». Дани Алвес убегает из «Юве»

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Пожалуй, лучший правый защитник мира покидает «Ювентус» свободным агентом. Как и «Барселону» годом ранее. Следующая остановка — «Манчестер Сити». Английское безумие, баварская перестройка.

Удивительное рядом. Клубы тратят сумасшедшие деньги на трансферы, хотя порой перспективы того или иного новичка выглядят весьма сомнительно. А признанный мастер, пусть и 34-летний, но проведший феноменальный сезон, второй год подряд достается своей новой команде бесплатно.

Дани Алвес провел за «Юве» 33 матча. Забил шесть мячей (в том числе три в Лиге чемпионов). Отдал шесть голевых передач. В частности, два раза великолепно ассистировал Игуаину в Монако, когда «Юве» победил 2:0.

Именно аргентинский форвард спровоцировал шумиху. Судя по всему, досрочную. В прошлые выходные он опубликовал в соцсетях видеообращение к Дани Алвесу, в котором пожелал ему удачи на новом месте.

Поняв, что поторопился, аргентинец видео удалил, но, само собой, было поздно. Все принялись обсуждать, что все это значит. И вскоре выяснили.

Дани Алвес возвращается к Пепу Гвардьоле, под руководством которого выиграл несчетное число трофеев в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

О подписании контракта еще не объявлено, но очевидно, что осталось лишь утрясти формальности. В «Манчестер Сити» Алвес заменит на правом фланге обороны Пабло Сабалету, ушедшего в «Вест Хэм».

«Юве» уже подтвердил, что расстается с бразильцем. «Даниэл решил, что ему нужно попробовать что-то новое. Мы расстаемся по обоюдному согласию. Никакого конфликта нет. Клуб всегда придерживался мнения, что мотивация игрока — определяющий фактор. Если ее нет, то удерживать человека нет смысла. Желаем Алвесу всего наилучшего», — сказал генеральный директор «Старой синьоры» Беппе Маротта.

И действительно. Чего ругаться? За год Алвес помог «Юве» стать чемпионом Италии, выиграть Кубок страны, дойти до финала Лиги чемпионов. Даже обыграть «Барселону»!

Плюс «Юве» разгрузит зарплатную ведомость — «ветеран» получал около 70 тысяч евро в неделю, не считая бонусов. Кроме того, замена Алвесу, похоже, уже найдена. Более чем достойная — еще один бразилец Данилу из «Реала». Переговоры близки к завершению.

Сам Алвес на вопрос о возможном переходе в «Сити» ответил в пятницу коротко, но емко: «Вы же прекрасно знаете, как я восхищаюсь Гвардьолой…».

Очевидно, тренер «горожан» рассчитывает, что старый друг поможет ему покорить Англию. В минувшем сезоне «Сити» стал лишь третьим, отстав от «Челси» на 15 очков. Вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Монако». Такие результаты явно разозлили арабских владельцев, и много времени на исправление ошибок Гвардьоле не дадут.

Этим летом «Манчестер Сити» уже купил 23-летнего бразильского вратаря Эдерсона из «Бенфики» и 22-летнего португальского атакующего полузащитника Бернарду Силву из «Монако». Первого за 40 миллионов евро. Второго — за 50! Но опыт Алвеса — это еще круче. Его в миллионах не измеришь.