«Вы же знаете, как я восхищаюсь Гвардьолой». Дани Алвес убегает из «Юве»
Бразилец снова меняет клуб.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пожалуй, лучший правый защитник мира покидает «Ювентус» свободным агентом. Как и «Барселону» годом ранее. Следующая остановка — «Манчестер Сити». Английское безумие, баварская перестройка.
Удивительное рядом. Клубы тратят сумасшедшие деньги на трансферы, хотя порой перспективы того или иного новичка выглядят весьма сомнительно. А признанный мастер, пусть и 34-летний, но проведший феноменальный сезон, второй год подряд достается своей новой команде бесплатно.
Дани Алвес провел за «Юве» 33 матча. Забил шесть мячей (в том числе три в Лиге чемпионов). Отдал шесть голевых передач. В частности, два раза великолепно ассистировал Игуаину в Монако, когда «Юве» победил 2:0.
Именно аргентинский форвард спровоцировал шумиху. Судя по всему, досрочную. В прошлые выходные он опубликовал в соцсетях видеообращение к Дани Алвесу, в котором пожелал ему удачи на новом месте.
Поняв, что поторопился, аргентинец видео удалил, но, само собой, было поздно. Все принялись обсуждать, что все это значит. И вскоре выяснили.
Дани Алвес возвращается к Пепу Гвардьоле, под руководством которого выиграл несчетное число трофеев в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.
О подписании контракта еще не объявлено, но очевидно, что осталось лишь утрясти формальности. В «Манчестер Сити» Алвес заменит на правом фланге обороны Пабло Сабалету, ушедшего в «Вест Хэм».
«Юве» уже подтвердил, что расстается с бразильцем. «Даниэл решил, что ему нужно попробовать
И действительно. Чего ругаться? За год Алвес помог «Юве» стать чемпионом Италии, выиграть Кубок страны, дойти до финала Лиги чемпионов. Даже обыграть «Барселону»!
Плюс «Юве» разгрузит зарплатную ведомость — «ветеран» получал около 70 тысяч евро в неделю, не считая бонусов. Кроме того, замена Алвесу, похоже, уже найдена. Более чем достойная — еще один бразилец Данилу из «Реала». Переговоры близки к завершению.
Сам Алвес на вопрос о возможном переходе в «Сити» ответил в пятницу коротко, но емко: «Вы же прекрасно знаете, как я восхищаюсь Гвардьолой…».
Очевидно, тренер «горожан» рассчитывает, что старый друг поможет ему покорить Англию. В минувшем сезоне «Сити» стал лишь третьим, отстав от «Челси» на 15 очков. Вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Монако». Такие результаты явно разозлили арабских владельцев, и много времени на исправление ошибок Гвардьоле не дадут.
Этим летом «Манчестер Сити» уже купил 23-летнего бразильского вратаря Эдерсона из «Бенфики» и 22-летнего португальского атакующего полузащитника Бернарду Силву из «Монако». Первого за 40 миллионов евро. Второго — за 50! Но опыт Алвеса — это еще круче. Его в миллионах не измеришь.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter