Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30182825/
25 июня 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» отказался от услуг Ибрагимовича

«Реал» отказался подписывать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Реал отказался подписывать контракт с нападающим <span class=error>Златаном</span> Ибрагимовичем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Don Balon, агент 35-летнего шведа предлагал мадридцам подписать краткосрочный договор с футболистом до лета 2018 года. В «Реале» приняли решение отказаться от услуг игрока.

Ибрагимович восстанавливается после тяжелой травмы колена и стал свободным агентом после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед». Интерес к Ибрагимовичу проявляют американские клубы, однако сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе. Ранее швед в Испании играл за «Барселону», в сезоне-2009/10 он провел за каталонцев 45 матчей, забив 21 мяч.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«ПСЖ» готов побороться за Бэйла, если «Реал» решит его продать

«ПСЖ» готов побороться за Бэйла, если «Реал» решит его продать

«ПСЖ» готов приобрести нападающего «Реала» Гарета Бэйла. В парижском клубе потеряли надежду на то, чтобы купить форварда «Монако» Килиана Мбаппе, и переключились на кандидатуру валлийского футболиста, пишет AS со ссылкой на французское издание Le Parisien.
Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Валерий Карпин: "Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола"

"Чикаго" обменял Панарина

Пресс-атташе сборной рассказал историю фото Роналду и Черчесова