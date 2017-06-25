«Реал» отказался от услуг Ибрагимовича

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Как сообщает Don Balon, агент 35-летнего шведа предлагал мадридцам подписать краткосрочный договор с футболистом до лета 2018 года. В «Реале» приняли решение отказаться от услуг игрока.

Ибрагимович восстанавливается после тяжелой травмы колена и стал свободным агентом после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед». Интерес к Ибрагимовичу проявляют американские клубы, однако сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе. Ранее швед в Испании играл за «Барселону», в сезоне-2009/10 он провел за каталонцев 45 матчей, забив 21 мяч.