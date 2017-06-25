«ПСЖ» готов побороться за Бэйла, если «Реал» решит его продать
«ПСЖ» готов приобрести нападающего «Реала» Гарета Бэйла. В парижском клубе потеряли надежду на то, чтобы купить форварда «Монако» Килиана Мбаппе, и переключились на кандидатуру валлийского футболиста, пишет AS со ссылкой на французское издание Le Parisien.
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Если «Реал» этим летом решит расстаться с Бэйлом, «ПСЖ» сделает мадридскому клубу предложение по 27-летнему футболисту. Сообщается, что в качестве альтернативы парижане рассматривают вариант с приглашением форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
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