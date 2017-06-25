Доннарумма может уволить своего агента Райолу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Семья 18-летнего футболиста и Райола по-разному смотрят на ситуацию, которая сложилась вокруг игрока, отказавшегося продлить контракт с россонери, пишет Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла провёл личную встречу с семьёй Доннаруммы, на которой выразил мнение о том, что Джанлуиджи стоит остаться в итальянском клубе. Родственники вратаря склонны поддержать позицию «Милана».



Райола в ответ на это отправил своего кузена Энцо на молодёжный чемпионат Европы, чтобы он сообщил Доннарумме, что от «Милана» нет новых предложений о продлении контракта и стоит рассмотреть вариант с переходом в «Реал». В ситуации, когда Райола и семья вратаря имеют столь различные мнения о будущем игрока, велика вероятность, что Доннарумма уволит нынешнего агента и начнёт поиски нового представителя.