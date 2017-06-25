«Шахтер» объявил о переходе Сергея Хижниченко
Футбольный клуб «Шахтер» из Караганды объявил о переходе форварда сборной Казахстана Сергея Хижниченко.
«Сергей Хижниченко подписал контракт с карагандинским «Шахтером». Нападающий родился 17 июня 1991 года в
В составе «оранжево-черных» нападающий стал двукратным чемпионом Казахстана (2011, 2012 годы), обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана 2013 года. За национальную сборную Казахстана Сергей Хижниченко провел 42 матча и записал в свой актив восемь забитых мячей.
Последним клубом форварда был солигорский «Шахтер» из Беларуси. С возвращением, Сергей!, — говорится в сообщении на официальном сайте «горняков».
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