Eurosport: Дембеле хочет покинуть «Боруссию» из-за отставки Тухеля

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По информации агентства, «Боруссия» не согласна отпускать футболиста менее чем за € 80 млн.

Ранее в качестве основного претендента на Дембеле называлась «Барселона» — каталонцы, по слухам, готовы были заплатить € 50 млн. Однако информация была опровергнута спортивным директором «Боруссии» Михаэлем Цорком, подчеркнувшим, что в следующем сезоне Дембеле вновь будет защищать цвета немецкого клуба.

В чемпионате Германии Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач. Контракт Дембеле с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.