«Манчестер Юнайтед» назвал недостоверной информацию о трансфере Матича
«Манчестер Юнайтед» опроверг информацию о заключении контракта с полузащитником «Челси» Неманьей Матичем, сообщает The Telegraph. Клуб назвал эту информацию недостоверной.
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Ранее сообщалось, что серб перейдет в «Юнайтед»
Напомним, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью работал с Матичем в «Челси» и отмечалось, что он собирался вернуть игрока в свой новый клуб.
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