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25 июня 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» назвал недостоверной информацию о трансфере Матича

«Манчестер Юнайтед» опроверг информацию о заключении контракта с полузащитником «Челси» Неманьей Матичем, сообщает The Telegraph. Клуб назвал эту информацию недостоверной.

Манчестер Юнайтед опроверг информацию о заключении контракта с полузащитником Челси Неманьей Матичем. Увеличить
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Ранее сообщалось, что серб перейдет в «Юнайтед» из-за трансфера полузащитника «Монако» Темуе Бакайоко в «Челси». В прошлом сезоне Матич сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

Напомним, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью работал с Матичем в «Челси» и отмечалось, что он собирался вернуть игрока в свой новый клуб.

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