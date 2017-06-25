«Манчестер Юнайтед» назвал недостоверной информацию о трансфере Матича

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Ранее сообщалось, что серб перейдет в «Юнайтед» из-за трансфера полузащитника «Монако» Темуе Бакайоко в «Челси». В прошлом сезоне Матич сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

Напомним, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью работал с Матичем в «Челси» и отмечалось, что он собирался вернуть игрока в свой новый клуб.