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25 июня 2017, 8:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» заработал £ 2,3 млн на трансфере Салаха из «Ромы» в «Ливерпуль»

«Челси» получил £ 2,3 млн (€ 2,6 млн) в качестве доли от сделки «Ромы» с «Ливерпулем» по продаже полузащитника Мохамеда Салаха, сообщает Daily Mail.

<span class=error>Челси</span> получил £ 23 млн (€ 26 млн) в качестве доли от сделки <span class=error>Ромы</span> с Ливерпулем по продаже полузащитника Мохамеда <span class=error>Салаха</span> сообщает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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«Рома», покупая Салаха у «Челси» в 2015 году за £ 16 млн (€ 18 млн), обязалась выплатить синим 10% от прибыли, полученной с последующей продажи игрока. Таким образом, совершив трансфер игрока в «Ливерпуль» за сумму около £ 39 млн (€ 44,5 млн), римляне выплатили указанный процент с £ 23 млн (€ 26 млн) полученной прибыли.

По данным СМИ, контракт 25-летнего египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2022 года, а заработная плата составит € 5,5 млн в год. Сделка по Салаху стала рекордным трансфером для клуба. За красных полузащитник будет выступать под 11-м номером.

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