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25 июня 2017, 8:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Оляс подтвердил интерес «Арсенала» к нападающему «Лиона» Ляказетту

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что «Арсенал» сообщал ему об интересе к нападающему Александру Ляказетту.

Президент Лиона <nobr>Жан-Мишель</nobr> <span class=error>Оляс</span> подтвердил что Арсенал сообщал ему об интересе к нападающему Александру Ляказетту. Увеличить
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«Я виделся с Арсеном Венгером 13 июня на матче между Францией и Англией. Как я понимаю, он сообщил моему советнику, что со стороны “Арсенала” имеется интерес к Ляказетту. Но ещё рано говорить о том, что сделка состоится. Мы не можем отпустить такого игрока, не найдя ему замену. Я не собираюсь быстро продавать Александра, потому что всегда остаётся возможность, что “Атлетико” возьмёт его 1 января 2018 года. Я также слушаю, что Александр мне говорит», — приводит слова Оляса L’Equipe.

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