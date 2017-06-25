Агуэро не покинет «Манчестер Сити» летом

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Об этом сообщил агент аргентинского футболиста Эрнан Регера. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 29-летнему форварду со стороны «ПСЖ». В минувшем сезоне Агуэро забил 33 гола во всех турнирах.

«Серхио останется в “Манчестер Сити”. Это однозначно», — приводит Goal слова Регеры.