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25 июня 2017, 8:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агуэро не покинет «Манчестер Сити» летом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не покинет команду в летнее трансферное окно.

Нападающий Манчестер Сити <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Агуэро</span> не покинет команду в летнее трансферное окно. Увеличить
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Об этом сообщил агент аргентинского футболиста Эрнан Регера. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 29-летнему форварду со стороны «ПСЖ». В минувшем сезоне Агуэро забил 33 гола во всех турнирах.

«Серхио останется в “Манчестер Сити”. Это однозначно», — приводит Goal слова Регеры.

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