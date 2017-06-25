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25 июня 2017, 8:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Бордо» Уна отказался от перехода в «Зенит»

Полузащитник «Бордо» Адам Уна отказался от перехода в «Зенит», несмотря на то, что клубы согласовали между собой условия трансфера, сообщает Sky Sport Italia. Футболист выразил желание играть в Серии А, где им интересуются «Рома» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить € 15 млн и улучшить вдвое условия личного контракта Уна, в то время как «Рома» предлагала за трансфер € 12 млн.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции, забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Уна — два матча в составе сборной Франции U20.

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