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25 июня 2017, 8:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Хетафе» стал последним участником чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. «Хетафе» в финале плей-офф Сегунды, второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу, обыграл «Тенерифе» и пробился в высшую лигу.

В ответном матче «Хетафе» на своем поле выиграл со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Алехандро Форлин (9-я минута) и Дани Пачеко (12, 37), у проигравших отличился Энтони Лосано (17).

Первый матч прошел на Канарских островах 21 июня и завершился победой «Тенерифе» со счетом 1:0. Таким образом, «Хетафе» по сумме двух матчей оказался сильнее.

Ранее место в Примере завоевали каталонская «Жирона», которая впервые будет выступать в элитном дивизионе, а также «Леванте». «Хетафе» вылетел из Примеры по итогам сезона-2015/16.

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