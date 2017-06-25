«Хетафе» стал последним участником чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18

В ответном матче «Хетафе» на своем поле выиграл со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Алехандро Форлин (9-я минута) и Дани Пачеко (12, 37), у проигравших отличился Энтони Лосано (17).

Первый матч прошел на Канарских островах 21 июня и завершился победой «Тенерифе» со счетом 1:0. Таким образом, «Хетафе» по сумме двух матчей оказался сильнее.

Ранее место в Примере завоевали каталонская «Жирона», которая впервые будет выступать в элитном дивизионе, а также «Леванте». «Хетафе» вылетел из Примеры по итогам сезона-2015/16.