Минские «Крумкачы» проиграли «Динамо» в столичном дерби футбольного чемпионата Беларуси

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В столичном дерби «Крумкачы» принимали минское «Динамо» и ни в чем не уступали более опытным соперникам. Тем не менее динамовцы смогли добиться успеха, благодаря точному удару сербского легионера Никоы Лукича на 53-й минуте напряженного поединка. Это четвертая подряд победа команды Сергея Гуренко, а «вороны» не выигрывают уже 4 тура кряду.

Лидер первенства солигорский «Шахтер» играл в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа» и уже на 9-й минуте встречи Виталий Лисакович вывел гостей вперед. После перерыва, 56-й минуте игры Денис Лаптев удвоил счет, а торпедовец Егор Зубович сократил разрыв за 20 минут до финального свистка, установив окончательный результат — 2:1 в пользу «Шахтера».

Футболисты «Гомеля» у себя дома сумели добыть волевую победу над «Минском». В первом тайме точный удар Сергея Кулинича вывел гостей вперед, но после перерыва хозяева переломили ход встречи и выиграли 2:1. Сначала на 76-й минуте счет сравнял Иван Жесткин, а на 4-й компенсированной минуте поединка Эванс Адомако забил победный гол.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Шахтер» — 35 очков (14 матчей; разница мячей — 21−7), «Динамо» (Минск) — 31 (14; 18−5), БАТЭ — 27 (13; 21−7), «Неман» — 24 (13; 19−12).

В воскресенье, 25 июня состоятся еще 3 поединка этого тура: «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов), «Витебск» — «Слуцк», «Городея» — «Динамо» (Брест).