Бывший футболист ЦСКА Олич завершил карьеру игрока

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«Я вешаю бутсы на гвоздь. Думаю, что могу заканчивать карьеру футболиста с чистой совестью. В ближайший год буду ходить на тренерские курсы», — сообщил 37-летний хорват.

Последним клубом Олича был немецкий «Мюнхен-1860», с которым он занял 15-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии в сезоне-2016/17. В минувшем сезоне Олич провел за команду 33 матча в разных турнирах, забив пять голов и сделав четыре результатных передачи. За сборную Хорватии футболист выступал с 2002 по 2015 гг., провел 104 матча и забил 20 голов.

Олич за карьеру, помимо «Мюнхена-1980» (2016−2017), играл за хорватские клубы «Марсония» (1996−1998, 2002−2003), «Загреб» (2001−2002), «Динамо» (2002−2003), а также за ЦСКА (2003−2007) и немецкие «Гамбург» (2007−2009, 2015−2016), «Баварию» (2009−2012) и «Вольфсбург» (2012−2014).

Форвард дважды выигрывал чемпионат Хорватии (2001/02, 2002/03), по разу чемпионат (2009/10) Кубок (2009/10) и Суперкубок Германии (2010). В составе ЦСКА футболист стал трехкратным чемпионом (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка (2004/05, 2005/06) и Суперкубка России (2004, 2006), а также в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.