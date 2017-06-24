«Кайрат» победил «Ордабасы» и вышел в лидеры Премьер-Лиги
В матче 17-го тура
Премьер-Лиги шымкентский «Ордабасы» дома уступил алматинскому «Кайрату» — 0:2, пишет Sports.kz.
Уже на восьмой минуте встречи голом с дальней дистанции отметился Гафуржан Суюмбаев, а чуть позже после углового забил Жерар Гоу. Хозяева могли вернуть интригу во второй половине, однако Владимир Плотников отбил удар Александра Симчевича.
Теперь у «Кайрата» 40 очков и первое место турнирной таблицы, а «Ордабасы» с 35 баллами на третьем.
«Ордабасы» — «Кайрат» 0:2 (0:2)
Голы: Суюмбаев 8 (0:1), Гоу 18 (0:2)
Нереализованный пенальти: Симчевич 75 (вратарь).
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