«Кайрат» победил «Ордабасы» и вышел в лидеры Премьер-Лиги

Уже на восьмой минуте встречи голом с дальней дистанции отметился Гафуржан Суюмбаев, а чуть позже после углового забил Жерар Гоу. Хозяева могли вернуть интригу во второй половине, однако Владимир Плотников отбил удар Александра Симчевича.



Теперь у «Кайрата» 40 очков и первое место турнирной таблицы, а «Ордабасы» с 35 баллами на третьем.



«Ордабасы» — «Кайрат» 0:2 (0:2)

Голы: Суюмбаев 8 (0:1), Гоу 18 (0:2)

Нереализованный пенальти: Симчевич 75 (вратарь).