«Иртыш» минимально одолел «Кайсар»

«Волки» вполне могли взять очки в этой встрече, хозяева выглядели не самым лучшим образом, слабо действовали в атаке, а все решилось во второй половине, когда в ворота кызылординцев был назначен пенальти, реализованный Стефаном Живковичем, через пару минут с поля был удален Валерий Коробкин, тогда и стало ясно, что три очка получат павлодарцы.



Теперь у «Иртыша» 31 очко и он приблизился к третьей строчке, а «Кайсар» с 19 баллами на шестой.



«Иртыш» — «Кайсар» 1:0 (0:0)

Гол: Живкович с пенальти 58 (1:0)

Удаление: Коробкин 60.