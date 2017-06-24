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24 июня 2017, 18:26 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» минимально одолел «Кайсар»

В матче 17-го тура Премьер-Лиги павлодарский «Иртыш» переиграл кызылординский «Кайсар» — 1:0, пишет Sports.kz.

«Волки» вполне могли взять очки в этой встрече, хозяева выглядели не самым лучшим образом, слабо действовали в атаке, а все решилось во второй половине, когда в ворота кызылординцев был назначен пенальти, реализованный Стефаном Живковичем, через пару минут с поля был удален Валерий Коробкин, тогда и стало ясно, что три очка получат павлодарцы.

Теперь у «Иртыша» 31 очко и он приблизился к третьей строчке, а «Кайсар» с 19 баллами на шестой.

«Иртыш» — «Кайсар» 1:0 (0:0)
Гол: Живкович с пенальти 58 (1:0)
Удаление: Коробкин 60.

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