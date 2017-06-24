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24 июня 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Италии утверждают, что переход Думбия из «Ромы» в «Спортинг» сорвался

Переход нападающего «Ромы» Сейду Думбия в португальский «Спортинг» сорвался, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, вместо этого 29-летний ивуарийский нападающий получил хорошее по личным условиям предложение от турецкого «Фенербахче», переход в который он может оформить уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Думбия на правах аренды перейдёт в «Спортинг» с обязательным условием выкупа игрока по окончании сезона за € 6 млн.

Минувший сезон Думбия, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, провёл в аренде в швейцарском «Базеле». Форвард сыграл в 34 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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