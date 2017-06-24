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24 июня 2017, 16:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уна, которым интересуется «Зенит», определится с новым клубом в ближайшие дни

Полузащитник «Бордо» Адам Уна, который входит в сферу интересов российского «Зенита», определится со своим будущим в ближайшие дни, сообщает L’Equipe.

По информации издания, о новом клубе 20-летнего французского футболиста станет известно на уже следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить € 15 млн за Уна и улучшить вдвое условия его личного контракта. Хавбек также входит в сферу интересов «Наполи» и «Ромы».

Адам Уна начал свою профессиональную карьеру в «Бордо» в 2015 году. В минувшем сезоне чемпионата Франции он провёл за клуб 26 матчей, забил три гола и отдал две результативных передачи. В активе полузащитника два матча в составе сборной Франции U20.

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