Уна, которым интересуется «Зенит», определится с новым клубом в ближайшие дни

По информации издания, о новом клубе 20-летнего французского футболиста станет известно на уже следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить € 15 млн за Уна и улучшить вдвое условия его личного контракта. Хавбек также входит в сферу интересов «Наполи» и «Ромы».

Адам Уна начал свою профессиональную карьеру в «Бордо» в 2015 году. В минувшем сезоне чемпионата Франции он провёл за клуб 26 матчей, забил три гола и отдал две результативных передачи. В активе полузащитника два матча в составе сборной Франции U20.