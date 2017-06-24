Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30178705/
24 июня 2017, 15:59 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

В украинском футболе в первой и второй лигах увеличили количество замен в матче до 5

Делегаты конференции Профессиональной футбольной лиги проголосовали за внесение изменений к регламенту соревнований.

Это изменение было принято на конференции <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В новом сезоне первой и второй лиги команды смогут проводить по 5 замен. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Увеличение количества замен до пяти стало возможным после внесения изменений к правилам, утвержденным решением IFAB в марте 2017 года.

Количество замен в турнирах получили право варьировать национальные ассоциации, за исключением высшего дивизиона.

Этим правом и воспользовалась ПФЛ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Во Львовской области из-за краж электрокабелей на несколько часов задерживают движение поездов

Порошенко поздравил выпускников и призвал быть настойчивыми в начинаниях

Новая руководительница управления образования и науки ЖОДА рассказала о реформах и изменениях в образовании области