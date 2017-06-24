«Если перестанут платить — буду играть бесплатно». 30 лучших цитат Месси
Сегодня исполняется 30 лет суперфорварду Лионелю Месси.
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«СЭ» выбрал 30 наиболее ярких цитат лидера «Барселоны» и капитана сборной Аргентины.
О ДЕТСТВЕ.
— Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось.
ОБ АРГЕНТИНЕ.
— Я живу в Барселоне с 12 лет, но от этого не перестал быть аргентинцем, даже если многие мои соотечественники думают иначе.
О ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ.
— До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола.
О НЕМНОГОСЛОВНОСТИ.
— За меня говорят мои ноги.
О ТРОФЕЯХ.
— Когда я был ребенком, играющим на улицах Росарио, я никогда не мог и представить, что достигну того уровня, на котором нахожусь сейчас, что выиграю Лигу чемпионов и прочие важные титулы.
О ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ.
— Я не преследую цель забивать голы или бить рекорды, хотя это и замечательные вещи для достижения. Моя цель — это выигрывать трофеи и завоевывать все, что только возможно вместе с этой командой.
О ВЕЛИКИХ ИГРОКАХ ПРОШЛОГО.
— Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию.
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАГРАДАХ.
— Награды — это хорошо, но они должны волновать не меня, а журналистов.
О РЕШАЮЩИХ МАТЧАХ:
— В каждом матче я играю одинаково — так, как будто это финал.
О ПОХВАЛЕ.
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О ДЕНЬГАХ.
— Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет.
О ВНЕШНОСТИ.
— Мне не нужна затейливая прическа или красивое тело. Просто бросьте к моим ногам мяч, и я покажу вам, что умею.
О САМОМ ВАЖНОМ В ЖИЗНИ.
— Я больше беспокоюсь о том, чтобы быть хорошим человеком, чем о том, чтобы быть лучшим в мире футболистом. Иначе с чем я останусь, когда моя карьера закончится?
О ПРОГРЕССЕ.
— Мне все еще есть над чем работать. Например, я хочу одинаково хорошо бить и правой, и левой.
О ЦЕЛЯХ «БАРСЕЛОНЫ».
— Цель у «Барселоны» одна — выиграть как можно больше турниров.
О РУССКОЙ ЗИМЕ (ПЕРЕД ИГРОЙ С «РУБИНОМ» В 2009 ГОДУ).
— Зима у вас очень холодная! Но у нас своя игра, думаю, мы справимся с морозом.
ОБ УХОДЕ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ».
— Не нужно меня спрашивать остаюсь ли я в «Барсе», потому что у меня не возникало желания играть в
О ВЛИЯНИИ НА СОСТАВ «БАРСЕЛОНЫ»:
— Не составляю список игроков, которые играют в стартовом составе. У меня нет таких полномочий, как и в любого другого игрока. Также я никогда никого не прошу об изменениях в составе.
О РОЖДЕНИИ ПЕРВЕНЦА.
— Моя жизнь очень изменилась с момента рождения Тьяго. Сейчас он — это самое важное в моей жизни. Это вызов, который не похож ни на что другое. Твоя первая мысль всегда должна быть о твоем сыне.
О СТИЛЕ ВОЖДЕНИЯ.
— Когда я еду на тренировку, всегда езжу как можно спокойней. На самом деле я наслаждаюсь вождением.
О ДАНИ АЛВЕСЕ.
— Я всегда хорошо общался с Дани Алвесом, еще с тех пор, как мы стали играть на правом фланге вместе, а я тогда только попал в первую команду «Барсы». Мы провели много лет вместе, как и на поле, так и вне его. День за днем наши взаимоотношения крепли, что также очень помогало и на поле.
О СТАРЫХ ДРУЗЬЯХ.
— Не могу сказать, что это очень важно — играть в одной команде с теми людьми, которых ты знаешь многие годы. Однако это прекрасное чувство — иметь возможность разделять эти великолепные моменты с хорошими друзьями. С такими людьми, как Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас или же Жерар Пике.
О НАСТРОЕ НА МАТЧИ.
— Я не тот парень, который будет кричать и шуметь в раздевалке перед матчем. Предпочитаю оставаться спокойным, наедине с моими мыслями.
О СВОЕМ СТИЛЕ ИГРЫ.
— Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах.
О МАТЧАХ ПРОТИВ СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ.
— Думаю, на международной арене матч Аргентина — Бразилия можно прировнять к соперничеству «Барсы» и «Реала». В обоих противостояниях принимают участие великие команды с великой историей соперничества.
О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
— Если бы хотел, то мог бы гулять по улице, оставаясь незамеченным. Я не часто выхожу на прогулку, но это исключительно
О «РЕАЛЕ».
— Все в «Барселоне» хотят, чтобы «Реал» оставался без титулов. А они желают того же нам.
О КРИШТИАНУ РОНАЛДУ.
— Криштиану Роналду — феноменальный игрок очень высокого уровня. То, что мы с ним играем в одно время, делает каждого из нас сильнее.
О КОЛЛЕКЦИИ МАЕК.
— Не прошу майки других игроков. Если на поле есть аргентинец, я меняюсь с ним. Лишь однажды я попросил футболиста обменяться майками. Этим футболистом был Зидан.
О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ КАРЬЕРЫ В СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ.
— Я играл в четырех финалах, но не судьба. Изо всех сил старался стать с Аргентиной чемпионом и не справился. Думаю, так будет лучше для всех. Мой выбор сделан, решение принято. Я пробовал много раз, но не получилось.
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