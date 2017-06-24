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«СЭ» выбрал 30 наиболее ярких цитат лидера «Барселоны» и капитана сборной Аргентины.

О ДЕТСТВЕ.

— Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось.

ОБ АРГЕНТИНЕ.

— Я живу в Барселоне с 12 лет, но от этого не перестал быть аргентинцем, даже если многие мои соотечественники думают иначе.

О ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ.

— До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола.

О НЕМНОГОСЛОВНОСТИ.

— За меня говорят мои ноги.

О ТРОФЕЯХ.

— Когда я был ребенком, играющим на улицах Росарио, я никогда не мог и представить, что достигну того уровня, на котором нахожусь сейчас, что выиграю Лигу чемпионов и прочие важные титулы.

О ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ.

— Я не преследую цель забивать голы или бить рекорды, хотя это и замечательные вещи для достижения. Моя цель — это выигрывать трофеи и завоевывать все, что только возможно вместе с этой командой.

О ВЕЛИКИХ ИГРОКАХ ПРОШЛОГО.

— Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию.

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАГРАДАХ.

— Награды — это хорошо, но они должны волновать не меня, а журналистов.

О РЕШАЮЩИХ МАТЧАХ:

— В каждом матче я играю одинаково — так, как будто это финал.

О ПОХВАЛЕ.

— Как-то после игры ко мне подошел один парень из «Арсенала» и сказал, что играть на одном поле со мной было для него честью. А я подумал: «Боже мой, и это говорит человек, команда которого только что проиграла».

О ДЕНЬГАХ.

— Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет.

О ВНЕШНОСТИ.

— Мне не нужна затейливая прическа или красивое тело. Просто бросьте к моим ногам мяч, и я покажу вам, что умею.

О САМОМ ВАЖНОМ В ЖИЗНИ.

— Я больше беспокоюсь о том, чтобы быть хорошим человеком, чем о том, чтобы быть лучшим в мире футболистом. Иначе с чем я останусь, когда моя карьера закончится?

О ПРОГРЕССЕ.

— Мне все еще есть над чем работать. Например, я хочу одинаково хорошо бить и правой, и левой.

О ЦЕЛЯХ «БАРСЕЛОНЫ».

— Цель у «Барселоны» одна — выиграть как можно больше турниров.

О РУССКОЙ ЗИМЕ (ПЕРЕД ИГРОЙ С «РУБИНОМ» В 2009 ГОДУ).

— Зима у вас очень холодная! Но у нас своя игра, думаю, мы справимся с морозом.

ОБ УХОДЕ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ».

— Не нужно меня спрашивать остаюсь ли я в «Барсе», потому что у меня не возникало желания играть в какой-то другой команде.

О ВЛИЯНИИ НА СОСТАВ «БАРСЕЛОНЫ»:

— Не составляю список игроков, которые играют в стартовом составе. У меня нет таких полномочий, как и в любого другого игрока. Также я никогда никого не прошу об изменениях в составе.

О РОЖДЕНИИ ПЕРВЕНЦА.

— Моя жизнь очень изменилась с момента рождения Тьяго. Сейчас он — это самое важное в моей жизни. Это вызов, который не похож ни на что другое. Твоя первая мысль всегда должна быть о твоем сыне.

О СТИЛЕ ВОЖДЕНИЯ.

— Когда я еду на тренировку, всегда езжу как можно спокойней. На самом деле я наслаждаюсь вождением.

О ДАНИ АЛВЕСЕ.

— Я всегда хорошо общался с Дани Алвесом, еще с тех пор, как мы стали играть на правом фланге вместе, а я тогда только попал в первую команду «Барсы». Мы провели много лет вместе, как и на поле, так и вне его. День за днем наши взаимоотношения крепли, что также очень помогало и на поле.

О СТАРЫХ ДРУЗЬЯХ.

— Не могу сказать, что это очень важно — играть в одной команде с теми людьми, которых ты знаешь многие годы. Однако это прекрасное чувство — иметь возможность разделять эти великолепные моменты с хорошими друзьями. С такими людьми, как Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас или же Жерар Пике.

О НАСТРОЕ НА МАТЧИ.

— Я не тот парень, который будет кричать и шуметь в раздевалке перед матчем. Предпочитаю оставаться спокойным, наедине с моими мыслями.

О СВОЕМ СТИЛЕ ИГРЫ.

— Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах.

О МАТЧАХ ПРОТИВ СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ.

— Думаю, на международной арене матч Аргентина — Бразилия можно прировнять к соперничеству «Барсы» и «Реала». В обоих противостояниях принимают участие великие команды с великой историей соперничества.

О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

— Если бы хотел, то мог бы гулять по улице, оставаясь незамеченным. Я не часто выхожу на прогулку, но это исключительно из-за того, что предпочитаю находиться дома с моей семьей.

О «РЕАЛЕ».

— Все в «Барселоне» хотят, чтобы «Реал» оставался без титулов. А они желают того же нам.

О КРИШТИАНУ РОНАЛДУ.

— Криштиану Роналду — феноменальный игрок очень высокого уровня. То, что мы с ним играем в одно время, делает каждого из нас сильнее.

О КОЛЛЕКЦИИ МАЕК.

— Не прошу майки других игроков. Если на поле есть аргентинец, я меняюсь с ним. Лишь однажды я попросил футболиста обменяться майками. Этим футболистом был Зидан.

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ КАРЬЕРЫ В СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ.

— Я играл в четырех финалах, но не судьба. Изо всех сил старался стать с Аргентиной чемпионом и не справился. Думаю, так будет лучше для всех. Мой выбор сделан, решение принято. Я пробовал много раз, но не получилось.