10 фактов из жизни Лионеля Месси

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В честь юбилея «СЭ» напоминает десять любопытных фактов из жизни суперфорварда «Барселоны» и капитана сборной Аргентины.

ФАКТ ПЕРВЫЙ: ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ НА САЛФЕТКЕ.

Первый контракт Лионеля Месси с «Барселоной» был написан на салфетке. Это произошло в декабре 2000 года в барселонском ресторане: Хорхе Месси, отец футболиста, настаивал на немедленном заключении контракта с 13-летним Лионелем, и тогда спортивный директор «Барселоны» Карлес Рексач попросил у официанта бумагу, чтобы засвидетельствовать обязательства сине-гранатовых по заработной плате и финансировании всех медицинских счетов Месси. Листа бумаги в ресторане не оказалось, и контракт был подписан обеими сторонами на обычной салфетке, которая теперь хранится в музее клуба.

ФАКТ ВТОРОЙ: МЕССИ МОГ БЫТЬ НИЖЕ.

После зачисления в «Барселону» юному Месси делали инъекции гормонов роста. Если бы не дорогостоящее лечение, Лионель вряд ли бы вырос выше 140 сантиметров. Благодаря инъекциям Месси удалось дорасти до 169 сантиметров, при этом Лионель забил головой один из своих самых важных голов — в римском финале Лиги чемпионов 2009 года.

ФАКТ ТРЕТИЙ: НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ В СБОРНОЙ.

На дебютный матч за национальную сборную Месси пришлось первое и до сих пор единственное удаление в карьере. Лионель получил красную карточку через 47 секунд после выхода на замену в игре против сборной Венгрии 17 августа 2005 года. С тех пор он несколько раз прерывал и возобновлял международную карьеру. Будто для того, чтобы ему напомнили: «Лео, тебя ждут в России!» Чтобы выиграть первый трофей с национальной командой, добавят поклонники таланта аргентинца.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ: ЛЮБОВЬ К БАБУШКЕ.

Месси после голов вспоминает свою бабушку, поднимая к небу указательные пальцы и смотря наверх. «Я делаю это, посвящая голы бабушке, — объяснил однажды Лионель в интервью. — Именно она отвела меня в секцию футбола, но теперь уже не видит всего того, что происходит со мной. Тем не менее, она продолжает помогать мне и моей семье».

ФАКТ ПЯТЫЙ: И ЕЕ ПОРТРЕТ.

На левой лопатке у Месси нанесена татуировка с изображением бабушки.

ФАКТ ШЕСТОЙ: ВТОРАЯ ТАТУ.

В 2013-м Лионель сделал второе тату — с отпечатком ладошек своего первенца Тьягу, родившегося 2 ноября 2012 года. Потом рисунок на левой ноге футболиста претерпевал ряд корректив и в итоге кардинально изменился.

ФАКТ СЕДЬМОЙ: ГАЗЕТА ИМЕНИ ЛЕО.

В 2014-м главная аргентинская спортивная газета Olé на один день переименовалась в Léo — в честь триумфального возвращения Месси в строй после двух месяцев восстановления от травмы и двух его голов в первом же матче — в ворота «Хетафе». «Его возвращение подобно молнии, — написано на первой полосе Olé. — Он забил два гола за четыре минуты, завершая атаки, как в своих лучших матчах. Мартино сказал, что это возвращение было словно взято из кинофильма. И он прав… В год чемпионата мира аргентинцы могут спать спокойно». Летом сборная остановилась в шаге от золота….

ФАКТ ВОСЬМОЙ: ПО СТОПАМ МАРАДОНЫ.

Месси вернулся после травмы и забил два гола «Хетафе» ровно в тот же день, в который тридцатью годами ранее Диего Марадона провел первый после восстановления от тяжелой травмы матч за «Барселону». Марадона тогда тоже забил два гола — в ворота «Севильи». На протяжении всей карьеры Лионеля его сравнивали с Диего, а два самых известных гола Марадоны Месси повторил в 2007 году с интервалом в пару месяцев — гол рукой и гол в сольном рейде с обыгрыванием половины команды соперников.

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ: РЕКОРДСМЕН.

Месси установил и обновил различные абсолютные рекорды по количеству выигранных главных индивидуальных трофеев в футболе. Чтобы пересчитать все призы аргентинца, понадобится много времени. Пока никому не удавалось стать пятикратным обладателем «Золотого мяча», хотя Криштиану Роналду к этому и стремится.

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ: ГОЛЫ, МАТЧИ.

В 24 года Месси стал лучшим снайпером в истории каталонского клуба, в 28 лет провел 100 матчей за национальную команду. В летний отпуск-2017 форвард отправился, имея в активе 583 матча и 507 голов за «Барсу» и 118 матчей и 58 голов в сборной. Можно не сомневаться, Лео способен установить еще не один рекорд результативности, если, конечно, ему не помешает Криштиану Роналду.