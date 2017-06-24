Сигнал тревоги. Что происходит с БАТЭ?
Через несколько недель команде Александра Ермаковича предстоит очередной старт в еврокубках, а между тем ее состояние оставляет желать лучшего. Во внутреннем чемпионате БАТЭ отстает и от «Шахтера», и от минского «Динамо». Pressball.by — о том, что творится с чемпионом.
Болельщики и хейтеры всегда находили, за что критиковать БАТЭ. Все последние 11 лет, с евроосенью или без нее. Тем не менее, как бы «желто-синие» ни играли в чемпионате — они в итоге брали золото и, за исключением нескольких сезонов, радовали в еврокубках, добираясь до группового этапа. Если БАТЭ отставал от того же «Шахтера», то было стойкое ощущение: наверстают. Сейчас его нет и в помине.
После ужасного мая, когда борисовчане проиграли в Слуцке и Витебске, в июне чемпион набрал семь очков в трех матчах, однако оптимизма у его поклонников вряд ли сильно прибавилось. Очевидно: у БАТЭ хватает проблем. Их можно объяснять
Можно — о неудачной трансферной кампании. Неудачная она, впрочем, относительно: борисовчане «попали» в Березкина, который в нынешней ситуации вынужденно стал едва ли не ключевым игроком БАТЭ, однако остальные пока не смогли в должной мере проявить себя. Рушевич — все еще игрок запаса. В 10 матчах чемпионата он в среднем проводил на поле по 20 минут и забил 1 гол. А Остоич и Туоминен сломались в самом начале чемпионата, проведя за БАТЭ пару десятков минут.
А можно (и, наверное, нужно), в качестве причины или следствия — неважно — говорить о регрессе футболистов БАТЭ. Или, в отношении некоторых, отсутствии ожидаемого прогресса.
Начинать можно прямо с лучшего футболиста страны 2016 года. В прошлом сезоне Игорь Стасевич был беспрекословным лидером БАТЭ, дирижером, первым распасовщиком белорусской лиги. 6+15 по системе «гол плюс пас» по итогам сезона. По сравнению, с этой статистикой цифры нынешнего года выглядят не то чтобы критично. У Стасевича пока 4+1 за 12 матчей. Игорь регулярно забивает, и даже принес борисовчанам победу в «класико», однако он перестал отдавать голевые передачи. Это ли не причина неубедительности БАТЭ? Ну, и еще один показатель — игнорирование Стасевич тренерским штабом национальной сборной.
А Мирко Иванич? Отличный парень, креативный полузащитник, на котором с прошлого сезона тяжелым грузом висит ярлык «игрок за миллион», и все вокруг, начиная с руководства клуба, требуют, чтобы Мирко этой надписи соответствовал. Он забил в Суперкубке «Торпедо» и в кубковом полуфинале брестскому «Динамо», однако в последнем стал едва ли не антигероем: одного гола после поражения 0:2 БАТЭ было мало, однако Мирко не реализовал три убойнейших момента. В чемпионате-2017 Иванич не забивал, даже несмотря на то, что в последнее время серба используют в нападении. Нерезультативность талантливого игрока уже превратилась в проклятие, заклинание для снятия которого можно отыскать только, наверное, в его голове.
А что творится с Александром Володько? Игрок, некогда включавшийся в символическую сборную игрового дня в группе Лиги чемпионов, блекло смотрится даже на уровне белорусского чемпионата. Причем не первый сезон. 34 игры за три года, даже со скидкой на повреждения, — совсем не то.
Это о тех, кто более или менее здоров. В то же время есть и объективные обстоятельства: на игру многих наложили отпечаток повреждения. Один из лучших футболистов прошлого чемпионата — Валериане Гвилия — в нынешнем совсем не блистает, а пока и вовсе восстанавливается от травмы, работая по индивидуальной программе. Успеет ли к Лиге чемпионов? Абсолютный «топ» среди защитников — Неманья Милунович — во многом по тем же причинам не вызывает былого восторга своей игрой. Артур Пикк пропустил почти два месяца предсезонки — и до сих пор, такое ощущение, не набрал оптимальной формы. Проблемы Каспара Дубры начались еще в прошлом году в играх с «Астаной», и их отголоски видны до сих пор. Виталий Родионов вроде бы отлично начал сезон, но затем снова стал мучиться со своим вечно проблемным коленом.
Это все
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