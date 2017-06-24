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24 июня 2017, 14:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Скендербеу» лишён титула чемпиона Албании-2015/16 за договорные матчи

Федерация футбола Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула сезона-2015/16.

Федерация футбола Албании лишила Скендербеу чемпионского титула сезона-2015/16. Увеличить
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Причиной для соответствующего решения послужило признание клуба виновным в «оказании влияния на результаты вопреки этике спорта», информирует AP.

Также клуб из Корчи оштрафован на $ 16,6 тыс. и лишен 12 очков по итогам сезона-2016/17.

Ранее УЕФА на один сезон исключил «Скендербеу» из еврокубков за участие в договорных матчах. «Скендербеу» не согласился с дисквалификацией и обжаловал решение УЕФА, однако положительного результата это клубу не принесло.

Скендербеу
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