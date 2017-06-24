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24 июня 2017, 14:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хавбек ПСЖ Кальегари входит в сферу интересов «Зенита»

Обновлено: 15:02
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «ПСЖ» Лорензо Кальегари может продолжить карьеру в «Зените», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Лорензо</span> <span class=error>Кальегари</span> может продолжить карьеру в Зените сообщает La Gazzetta dello Sport. Увеличить
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По информации издания, 19-летний французский футболист готов покинуть парижский клуб, контракт с которым у него истекает в 2018 году.

Отмечается, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини во время его работы в «Интере» понравился Кальегари в товарищеском матче с «ПСЖ» (1:3) летом 2016 года. «Зенит» готов выложить за переход футболиста € 2 млн или взять его в аренду с последующим правом выкупа.

Кальегари является воспитанником «ПСЖ», за основную команду которого он дебютировал в ноябре 2016 года. Тот домашний матч Лиги 1 с «Анже» (2:0), в котором хавбек появился на поле на 87-й минуте, стал для него единственным в минувшем сезоне за главную команду парижан.

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