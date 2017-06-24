Хавбек ПСЖ Кальегари входит в сферу интересов «Зенита»

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По информации издания, 19-летний французский футболист готов покинуть парижский клуб, контракт с которым у него истекает в 2018 году.

Отмечается, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини во время его работы в «Интере» понравился Кальегари в товарищеском матче с «ПСЖ» (1:3) летом 2016 года. «Зенит» готов выложить за переход футболиста € 2 млн или взять его в аренду с последующим правом выкупа.

Кальегари является воспитанником «ПСЖ», за основную команду которого он дебютировал в ноябре 2016 года. Тот домашний матч Лиги 1 с «Анже» (2:0), в котором хавбек появился на поле на 87-й минуте, стал для него единственным в минувшем сезоне за главную команду парижан.