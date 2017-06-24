Сын Паоло Мальдини в составе «Милана» U16 выиграл чемпионат Италии
Полузащитник Даниэль Мальдини, который является сыном легендарного защитника «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини, в составе миланской команды выиграл чемпионат Италии для футболистов не старше 16 лет.
23 июня 15-летний футболист вместе с «Миланом» U16 обыграл сверстников из «Ромы» и стал победителем юниорской серии А.
Ещё один сын Паоло 21-летний Кристиан Мальдини также является футболистом и выступает в клубе четвёртого итальянского дивизиона «Про Сесто».
Если Даниэль пробьётся в основной состав «Милана», то станет третьим игроком из поколения Мальдини, который выступал за клуб. Чезаре Мальдини, отец Паоло и дедушка Даниэля, выигрывал с миланской командой четыре чемпионата Италии с 1955 по 1962 год.
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