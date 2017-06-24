Сын Паоло Мальдини в составе «Милана» U16 выиграл чемпионат Италии

23 июня 15-летний футболист вместе с «Миланом» U16 обыграл сверстников из «Ромы» и стал победителем юниорской серии А.

Ещё один сын Паоло 21-летний Кристиан Мальдини также является футболистом и выступает в клубе четвёртого итальянского дивизиона «Про Сесто».

Если Даниэль пробьётся в основной состав «Милана», то станет третьим игроком из поколения Мальдини, который выступал за клуб. Чезаре Мальдини, отец Паоло и дедушка Даниэля, выигрывал с миланской командой четыре чемпионата Италии с 1955 по 1962 год.