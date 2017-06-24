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24 июня 2017, 12:28 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Агуэро может продолжить карьеру в ПСЖ

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает The Times.

Нападающий Манчестер Сити <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Агуэро</span> может продолжить карьеру в чемпионате Франции сообщает The Times. Увеличить
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По информации издания, ПСЖ готовится предложить английскому клубу € 68 млн за 28-летнего аргентинского футболиста.

Отмечается, что парижане верят в успех этой сделки в связи с непростыми отношениями, которые сложились между Агуэро и главным тренером «МС» Хосепом Гвардиолой после появления в команде форварда Габриэла Жезуса. На этой неделе Агуэро объявил, что планирует доиграть до конца срока действия своего контракта с «Манчестер Сити», который истекает летом 2019 года, а о том, что будет после этого, пока не думал.

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