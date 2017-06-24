Агуэро может продолжить карьеру в ПСЖ

По информации издания, ПСЖ готовится предложить английскому клубу € 68 млн за 28-летнего аргентинского футболиста.

Отмечается, что парижане верят в успех этой сделки в связи с непростыми отношениями, которые сложились между Агуэро и главным тренером «МС» Хосепом Гвардиолой после появления в команде форварда Габриэла Жезуса. На этой неделе Агуэро объявил, что планирует доиграть до конца срока действия своего контракта с «Манчестер Сити», который истекает летом 2019 года, а о том, что будет после этого, пока не думал.