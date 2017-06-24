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24 июня 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Переход защитника «Монако» Фабиньо может обойтись «Манчестер Юнайтед» в € 50 млн

Защитник «Монако» Фабиньо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, сумма трансфера в стан манкунианцев может составить € 50 млн, включая бонусы.

Ранее сам Фабиньо признался, что готов обдумать переход в «Манчестер Юнайтед», если клуб сделает ему официальное предложение. Ранее сообщалось об интересе к защитнику «Монако» со стороны «ПСЖ» и «Атлетико».

23-летний футболист в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах чемпионата Франции, став автором девяти голов и одной результативной передачи.

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