Переход защитника «Монако» Фабиньо может обойтись «Манчестер Юнайтед» в € 50 млн

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, сумма трансфера в стан манкунианцев может составить € 50 млн, включая бонусы.

Ранее сам Фабиньо признался, что готов обдумать переход в «Манчестер Юнайтед», если клуб сделает ему официальное предложение. Ранее сообщалось об интересе к защитнику «Монако» со стороны «ПСЖ» и «Атлетико».

23-летний футболист в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах чемпионата Франции, став автором девяти голов и одной результативной передачи.