Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30177335/
24 июня 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Верратти выдвинул условие ПСЖ, при выполнении которого он останется в клубе

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что готов остаться в парижской команде, если летом она усилится титулованными футболистами.

Полузащитник <span class=error>ПСЖ</span> Марко <span class=error>Верратти</span> сообщил что готов остаться в парижской команде если летом она усилится титулованными футболистами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У меня нет нужды покинуть «ПСЖ» любой ценой, но на этот раз я хочу, чтобы клуб приобрёл чемпионов. Если это произойдёт, буду счастлив остаться в «ПСЖ», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.

Также отмечается, что руководство парижан в четверг на встрече с итальянским футболистом рассказало ему о трансферной стратегии «ПСЖ», согласно которой клуб планирует потратить на приобретения новых игроков € 220 млн.

Ранее Верратти сообщил о намерении в следующем сезоне стать игроком «Барселоны». Накануне появлялась информация, что «ПСЖ» ответил отказом на просьбу игрока отпустить его в каталонский клуб.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?