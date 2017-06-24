Верратти выдвинул условие ПСЖ, при выполнении которого он останется в клубе

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«У меня нет нужды покинуть «ПСЖ» любой ценой, но на этот раз я хочу, чтобы клуб приобрёл чемпионов. Если это произойдёт, буду счастлив остаться в «ПСЖ», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.

Также отмечается, что руководство парижан в четверг на встрече с итальянским футболистом рассказало ему о трансферной стратегии «ПСЖ», согласно которой клуб планирует потратить на приобретения новых игроков € 220 млн.

Ранее Верратти сообщил о намерении в следующем сезоне стать игроком «Барселоны». Накануне появлялась информация, что «ПСЖ» ответил отказом на просьбу игрока отпустить его в каталонский клуб.