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24 июня 2017, 11:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Вердер» продлил контракт с чешским голкипером Ярославом Дробным

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Футбольный клуб «Вердер» продлил соглашение с чешским вратарем Ярославом Дробным, сообщается на официальном сайте бременской команды.

Новый контракт с 37-летним игроком рассчитан до конца июня 2018 года.

«Ярослав показал, что он важная фигура в этой команде — будь он на поле, на скамейке или в раздевалке. С его страстью и любовью к игре он внес по-настоящему позитивный вклад в команду и является хорошим примером для подражания среди молодых игроков. Приятно, что он решил остаться и продолжать работать с нами», — сказал главный тренер «Вердера» Александр Нури.

Дробный перешел в «Вердер» в 2016 году из «Гамбурга». В прошедшем сезоне в составе бременцев он провел 10 игр и пропустил 15 мячей.

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