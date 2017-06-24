Футбольный клуб «Вердер» продлил контракт с чешским голкипером Ярославом Дробным

Новый контракт с 37-летним игроком рассчитан до конца июня 2018 года.

«Ярослав показал, что он важная фигура в этой команде — будь он на поле, на скамейке или в раздевалке. С его страстью и любовью к игре он внес по-настоящему позитивный вклад в команду и является хорошим примером для подражания среди молодых игроков. Приятно, что он решил остаться и продолжать работать с нами», — сказал главный тренер «Вердера» Александр Нури.

Дробный перешел в «Вердер» в 2016 году из «Гамбурга». В прошедшем сезоне в составе бременцев он провел 10 игр и пропустил 15 мячей.