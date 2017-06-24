Футбольный клуб «Вердер» продлил контракт с чешским голкипером Ярославом Дробным
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Вердер» продлил соглашение с чешским вратарем Ярославом Дробным, сообщается на официальном сайте бременской команды.
Новый контракт с 37-летним игроком рассчитан до конца июня 2018 года.
«Ярослав показал, что он важная фигура в этой команде — будь он на поле, на скамейке или в раздевалке. С его страстью и любовью к игре он внес
Дробный перешел в «Вердер» в 2016 году из «Гамбурга». В прошедшем сезоне в составе бременцев он провел 10 игр и пропустил 15 мячей.
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