«Хаддерсфилд» совершил рекордный трансфер, заполучив форварда «Порту» Депуатра
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Бельгийский форвард «Порту» Лоран Депуатр перешел в «Хаддерсфилд», сообщается на официальном сайте новичка английской премьер-лиги.
Сумма трансфера не раскрывается, сообщается лишь, что она стала рекордной для клуба. Контракт рассчитан до 2019 года с опцией пролонгации.
Депуатр в минувшем сезоне принял участие в 16 матчах «Порту» в различных турнирах, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. У него также есть опыт выступления за сборную Бельгии. В 2015 году в составе «Гента» Депуатр стал чемпионом Бельгии.
«Хаддерсфилд» в минувшем сезоне в серии пенальти победил «Рединг» в финале
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter