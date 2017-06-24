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24 июня 2017, 1:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Хаддерсфилд» совершил рекордный трансфер, заполучив форварда «Порту» Депуатра

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Бельгийский форвард «Порту» Лоран Депуатр перешел в «Хаддерсфилд», сообщается на официальном сайте новичка английской премьер-лиги.

Сумма трансфера не раскрывается, сообщается лишь, что она стала рекордной для клуба. Контракт рассчитан до 2019 года с опцией пролонгации.

Депуатр в минувшем сезоне принял участие в 16 матчах «Порту» в различных турнирах, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. У него также есть опыт выступления за сборную Бельгии. В 2015 году в составе «Гента» Депуатр стал чемпионом Бельгии.

«Хаддерсфилд» в минувшем сезоне в серии пенальти победил «Рединг» в финале плей-офф второго по силе дивизиона чемпионата Англии (Championship) и вышел в премьер-лигу. Клуб спустя 45 лет вернулся в элитный дивизион.

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