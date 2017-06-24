«Хаддерсфилд» совершил рекордный трансфер, заполучив форварда «Порту» Депуатра

Сумма трансфера не раскрывается, сообщается лишь, что она стала рекордной для клуба. Контракт рассчитан до 2019 года с опцией пролонгации.

Депуатр в минувшем сезоне принял участие в 16 матчах «Порту» в различных турнирах, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. У него также есть опыт выступления за сборную Бельгии. В 2015 году в составе «Гента» Депуатр стал чемпионом Бельгии.