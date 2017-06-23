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23 июня 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Берлускони хочет, чтобы Ибрагимович вернулся в «Милан»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони выразил надежду, что клубу удастся вернуть нападающего Златана Ибрагимовича.

Бывший владелец Милана <span class=error>Сильвио</span> Берлускони выразил надежду что клубу удастся вернуть нападающего <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича. Увеличить
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Швед защищал цвета красно-черных с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах и помог клубу стать чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. Этим летом истекает контракт игрока с «Манчестер Юнайтед», интерес к нему приписывают ряду клубов, включая «Реал».

— Я бы хотел снова видеть его в «Милане», — цитирует Football Italia Берлускони. — Он уже старый, но почему бы и нет? Я бы хотел видеть его в форме «Милана» под номером 9.

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