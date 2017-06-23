Берлускони хочет, чтобы Ибрагимович вернулся в «Милан»
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони выразил надежду, что клубу удастся вернуть нападающего Златана Ибрагимовича.
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Швед защищал цвета
— Я бы хотел снова видеть его в «Милане», — цитирует Football Italia Берлускони. — Он уже старый, но почему бы и нет? Я бы хотел видеть его в форме «Милана» под номером 9.
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