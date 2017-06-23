«Спартак» перед «Астаной» сыграл вничью с «Лиепаей»

В 13-м туре «Спартак» дома сыграл вничью с «Лиепаей» — 1:1. У хозяев отличился Владислав Козлов (22-я минута), в составе «Лиепаи» результативный удар на счету Леонеля Струмии (5-я).



После 13 игр «Спартак» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу латвийского первенства.



Первый матч Лиги Чемпионов «Астана» проведет 12 июля в Юрмале, ответный — 18-го в Казахстане.