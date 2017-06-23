«Спартак» перед «Астаной» сыграл вничью с «Лиепаей»
Соперник «Астаны» по второму квалификационному раунду Лиги Чемпионов юрмальский «Спартак» провел матч в чемпионате Латвии, сообщает Sports.kz.
В 13-м туре «Спартак» дома сыграл вничью с «Лиепаей» — 1:1. У хозяев отличился Владислав Козлов (22-я минута), в составе «Лиепаи» результативный удар на счету Леонеля Струмии (5-я).
После 13 игр «Спартак» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу латвийского первенства.
Первый матч Лиги Чемпионов «Астана» проведет 12 июля в Юрмале, ответный — 18-го в Казахстане.
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